Julianna Margulies nos habla de "The Hot Zone", la serie sobre el origen del ébola

Recordada por su papel de la enfermera Carol Hathaway en "ER" y su rol estelar en la serie "The Good Wife", Julianna Margulies asume un nuevo reto interpretativo en la TV: se pone en la piel de Nancy Jaax, la soldado que lideró a finales de los años ochenta la investigación del primer brote del un virus letal y misterioso en los Estados Unidos: lo que hoy conocemos como el ébola.

La serie, que ya se puede ver en América Latina por la señal de National Geographic, se basa en el libro homónimo de Richard Preston y requirió de un arduo trabajo por parte de la ganadora del Emmy, quien nos guía durante seis episodios por la desgarradora historia de una crisis global que no llegó a ser.

En esta entrevista genérica concedida por la cadena de TV, Julianna Margulies nos da más detalles de "The Hot Zone":

¿Quién es Nancy Jaax y qué te atrajo de este papel?

Nancy Jaax es una veterinaria y científica que trabajó en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. En 1989, cuando se detecta el virus del ébola en Reston (Virginia), recibe el encargo de estudiarlo. Hay muchas variedades diferentes de ébola, pero el que hallaron ese año, y en el que Richard se basó, fue el ébola Zaire, que tiene una tasa de mortalidad de 9 de cada 10. El virus fue encontrado dentro de una estación de cuarentena para animales de laboratorio importados que se conoce como "la casa de los monos". Cuando obtuve el trabajo, no sabía que 40 mil monos se importaban al año en los Estados para realizar pruebas en laboratorios y todo ese tipo de cosas. Ahora he aprendido demasiado sobre todo como para ser capaz de volver a dormir bien otra vez.

También debiste ponerte un traje especial para trabajar con materiales peligrosos y químicos.

Conocí a mi lado más oscuro debido a esos trajes. Son insoportablemente incómodos. No fueron hechos para las mujeres. Hay dos tipos diferentes de trajes. Hay un traje Racal, que es el que usamos cuando entramos en la casa de Reston, donde tuvimos que sacrificar a 400 monos; y luego están los trajes de goma Chemchurian, que tenemos que usar en los laboratorios de riesgo biológico Nivel 4. Pesan cerca de 30 kilos.

¿Cómo fue pisar los sets por primera vez?

Es difícil de creer que se trata de un set de TV. Todo es increíblemente auténtico. Y eso ayuda, porque yo estoy muy lejos de ser una científico o veterinario, pero ese escenario tan real ayuda cuando te toca llenar unos zapatos grandes como los de Nancy.



Tráiler de "The Hot Zone". (Fuente: National Geographic/ Difusión)

¿Puedes darnos una breve descripción de algunos de los obstáculos a los que se enfrenta tu personaje en la trama?

Siendo coronel en el ejército, Nancy Jaax enfrenta el sexismo. Ella estaba en una posición rara. Era un poco intocable por ser increíblemente buena en su trabajo, pero también porque su esposo era un coronel y un veterinario en el Ejército. La gente tenía un tremendo respeto por ellos.

El concepto de miedo está muy presente en el show, y Nancy Jaax simplemente se adelanta y lo enfrenta. Pero no todos responden al miedo de la misma manera. ¿Cómo la expone a ella?

Hay cosas buenas y malas sobre el miedo. El miedo provoca pánico y eso es malo, porque no hay nada que temer sino al miedo mismo, ¿verdad? Pero Nancy no se sienta a mirar, ella es una mujer de acción; descubre cómo combatir lo que sea que la esté amenazando. Esa es la parte positiva del miedo: estar lo suficientemente asustado como para saber que si no haces algo al respecto ocurrirá algo peor. Y creo que la motivación de Nancy es salvar a las personas, no porque sienta la necesidad de ser una heroína, sino porque para eso le pagan, ese es su trabajo.

Tu personaje tiene muchos componentes: es madre, es soldado, es científica y veterinaria. ¿Hay elementos con los que te identificas más que con otros?

Me identifiqué fuertemente con ella y con el hecho de que es una madre con una carrera. Eso es difícil para ambos padres. No puedes hacer el 100% todo el tiempo. pero puedes intentar y lograr un 75% aquí y un 75 % allí y, de vez en cuando, golpear 100% en un fin de semana solo familiar. Es lo que hacemos como padres en general.