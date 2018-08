¿Frank Underwood? ¿Quién es él? En las nuevas fotos de la sexta y última temporada de "House of Cards" de Netflix, la presidenta de los Estados Unidos, Claire Underwood (Robin Wright), no necesita del ex mandatario para gobernar.

Reveladas este lunes por Netflix, las imágenes de "House of Cards" temporada final incluyen a los nuevos personajes de la serie, los hermanos Annette y Bill Shepherd, interpretados respectivamente por Diane Lane y Greg Kinnear, quienes tendrán gran influencia en la presidenta.

De acuerdo a Netflix, ambos hermanos dirigen un conglomerado industrial líder con gran fuerza en el panorama político de Estados Unidos, así como un pasado complicado con Claire y Frank.

Con ello se interpreta que si bien Claire Underwood andará sola en el gobierno, el pasado la perseguirá. A todo esto, queda pendiente saber cuál será el rol de Mark Usher (Campbell Scott) y Jane Davis (Patricia Clarkson), quienes pasaron a estar del lado de Claire e incluso le conocen secretos grandes.

Como se sabe, Kevin Spacey interpretó durante cinco años al criminal presidente de Estados Unidos, Frank Underwood, quien mató a varias personas para perpetuarse en el poder pero que, por sus propias ambiciones, quedó fuera del gobierno.

En el episodio final de la temporada 5, Claire Underwood tiene pendiente indultar a su marido, quien no está seguro de cuál será su destino. Spacey no volverá a la serie por las múltiples acusaciones en su contra por abuso y acoso sexual.

DATO

La temporada final de "House of Cards" llega a Netflix el viernes 2 de noviembre.