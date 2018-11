"House of Cards": ¿a qué hora estará disponible la temporada en Netflix?

Con Frank Underwood muerto, Claire, su esposa, tendrá como labor dirigir a los Estados Unidos. Este reto será complicado no porque no pueda dirigir al país, sino porque tendrá a varios enemigos en contra suya y tendrá muy pocos los aliados. La última temporada de "House of Cards" se pondrá más interesante tras este giro inesperado.



La sexta temporada y última temporada de "House of Cards" llega este viernes 2 de noviembre. Cada uno tiene una duración entre 47 minuto a una hora. Lo usual es que, como las otras series de Netflix, esté disponible desde las 00 horas del día de estreno.



La temporada final de "House of Cards" no contará con Kevin Spacey en el rol de Frank Underwood porque el actor fue acusado por varias personas de abuso y acoso sexual. Estas denuncias hicieron que la producción lo separe del programa.



Los nominados al Premio de la Academia Diane Lane y Greg Kinnear, así como Cody Fern, se unen a Wright en esta temporada junto a Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris McGiver.



Entre los actores que volverán en esta temporada están Lars Mikkelsen como el presidente ruso Viktor Petrov; mientras que Constance Zimmer es la periodista Janine Skorsky.



Los productores ejecutivos de "House of Cards" son Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen, Dana Brunetti, Eric Roth, Michael Dobbs y Andrew Davies.



La serie fue creada por Beau Willimon y es producida por Donen/Fincher/Roth, con MRC como el estudio, para Netflix.