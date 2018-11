"House of Cards" temporada final: así murió Frank Underwood | SPOILERS

La sexta y última temporada de "House of Cards" tiene la complicada labor de cerrar una historia sin uno de sus protagonistas originales. Con los episodios ya estrenados en Netflix, solo queda evaluar si la conclusión es o no satisfactoria. A continuación, SPOILERS:

Al inicio de la temporada, la versión oficial es que Frank Underwood (Kevin Spacey) murió por causas naturales en el lecho que "compartía" con su esposa, Claire Underwood (Robin Wright). Eso no es verdad, tal y como se revela en la escena final de la serie.

Doug Stamper (Michael Kelly), quien fue indultado por sus crímenes, visita a Claire en la Casa Blanca. Allí ambos hablan de Frank y Claire le dice que sabe la verdad: que el fiel asistente asesinó a Frank. Doug no lo niega.

"Usé sus medicamentos. No sabía cuánto necesitaría pero… lo sabía. No podía dejarlo destruir todo lo que habíamos construido. Tenía que proteger el legado del hombre", dice Doug Stamper en el octavo episodio de "House of Cards" temporada 6.

Doug asegura que cometió el crimen porque Frank iba a matar a Claire, pero ella tiene otra teoría. Sus palabras enfurecen al ex asistente y este amenaza con matar a la presidenta. Pero no consigue su cometido y, en cambio, muere en el despacho oval desangrado.

LOS ANTECEDENTES DE LA MUERTE

Esta temporada estará marcada por la ausencia de Kevin Spacey, el actor que interpreta a Frank Underwood, pero igual promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes.

Recordemos que el actor tuvo problemas con la justicia luego de ser acusado de acoso y abuso sexual; por lo que la serie decide sacarlo y a pesar de ser su protagonista, los guionistas y toda la producción tuvo que trabajar contra el tiempo para modificar la trama y poder continuar con el rodaje, aunque esta decisión sería muy costosa para Netflix.

Era la solución más obvia, eliminar al personaje crear su muerte y este se convertiría en un motor principal para la historia que ahora estará a cargo de su esposa Claire Underwood, interpretada por Robin Wright.

Frank Underwood tuvo una muerte muy sencilla, a pesar de haber sido un hombre 'glorioso' su muerte no será así; ni aunque lo hubiera soñado. Y es precisamente Claire Underwood la que se lo deja saber, en una frase que refleja como será el tono de esta última temporada, nada gloriosa para Frank.