"House of Cards", ¿por qué no tendrá temporada 7 en Netflix?

La sexta temporada de "House of Cards" llegó el viernes 2 de noviembre a Netflix con un giro inesperado: tras la muerte de Frank Underwood, su esposa Claire tiene la misión de dirigir a los Estados Unidos. Tarea difícil la que le espera, sobre todo porque tiene pocos aliados en comparación con el número de enemigos que se le presentarán.

Esta temporada es la última de la serie bandera de Netflix, estrenada en la plataforma en 2012 y que tuvo como protagonista al ganador de dos premios Óscar Kevin Spacey hasta las acusaciones de acoso sexual que salieron a la luz en 2017.

Si bien la última entrega de "House of Cards" no cuenta con Kevin Spacey en el rol de Frank Underwood, a ella se han unido los nominados al Premio de la Academia Diane Lane y Greg Kinnear, así como Cody Fern.

En tanto, los actores que han vuelto en esta temporada son Lars Mikkelsen como el presidente ruso Viktor Petrov y Constance Zimmer como la periodista Janine Skorsky.

El caso Kevin Spacey



Hace poco más de un año, el ganador del Óscar a mejor actor por "American Beauty" Kevin Spacey fue acusado por el también actor Anthony Rapp de haber intentado seducirlo en una fiesta mientras ellos trabajaban en Broadway, en 1986. En ese entonces Spacey tenía 26 años y Rapp solo tenía 14.

En una entrevista con Buzzfeed, Rapp, que actualmente es parte de "Star Trek: Discovery", dijo que Spacey lo cargó, lo llevó a su cama y "estaba tratando de acercarse a mí sexualmente". Tras estas polémicas declaraciones, el ganador del Óscar respondió a través de sus redes sociales señalando que estaba "más que horrorizado de escuchar la historia" de Rapp.

Finalmente, Spacey dijo no recordar dicho encuentro pues había sido hace más de 30 años. "Pero si me comporté como lo describe, le debo la más sincera disculpa por lo que hubiera sido un comportamiento de borracho intensamente inapropiado, y lo siento por los sentimientos que él describe haber llevado todos estos años", indicó en un mensaje en su redes sociales con fecha 29 de octubre de 2017.

Tras ello, la noticia de la cancelación de su participación como protagonista en la serie exitosa de Netflix no fue la única, pues luego que la plataforma de streaming lo dejara fuera de "House of Cards", también se dio a conocer que la aparición de Kevin Spacey en "Gore", un biopic centrado en la figura de Gore Vidal, fue cancelada. Además, quedó fuera de "All the Money in the World", la película de Ridley Scott de la que también participaba.

En total, el actor enfrenta más de 30 acusaciones por acoso sexual en todo el mundo, considerando su caso como uno de los más grandes escándalos de Hollywood de los últimos tiempos.

¿Spin-off de "House of Cards"?

"House of Cards" ha estrenado su sexta y última temporada en Netflix, la que contará con solo 8 episodios. Sin embargo, eso no significa que no habrá más intrigas políticas en la plataforma digital, pues la empresa estaría en el proceso de creación de un spin-off.

De acuerdo al semanario estadounidense Variety, hay tres ideas de historias relacionadas en desarrollo. Una de ellas tendría como protagonista a Doug Stamper (Michael Kelly), el hombre de confianza de Frank y Claire Underwood, que sería escrita por Eric Roth. En tanto, las otras dos ideas aún no tienen equipo creativo.

Como se recuerda, Claire Underwood (Robin Wright) es la principal protagonista de esta sexta y última temporada de "House of Cards", por lo que muchos fanáticos de la serie ven con gran posibilidad un spin-off centrado en ella.

¿Cómo ver "House of Cards" online gratis?

La sexta y última temporada de "House of Cards" ya se encuentra disponible en Netflix. Esta sesión cuenta solo con 8 episodios, sin Kevin Spacey como Frank Underwood por las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra.

Para ver todas las temporadas de la serie puedes acceder a una cuenta Premium de Netflix de forma gratuita durante 30 días y así disfrutar de "House of Cards" y otras series que la plataforma de streaming brinda a sus usuarios. Si todavía no cuentas con una cuenta Premium puedes ver la serie online gratis.