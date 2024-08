En la serie, el actor irlandés interpreta a Addam de Hull, hijo bastardo del lord Corlys Velaryon (Steven Toussaint). Es un carpintero de barcos que es elegido por el dragón Seasmoke para ser su jinete. El cómo así acabó a lomo de una de estas bestias fue uno de los momentos más comentados de la serie en redes sociales, y el actor, objeto de “memes” que resaltaron el humor involuntario de la situación. Él se lo toma de manera deportiva.

“Normalmente veo a otros ser ‘memes’, pero ser un ‘meme’ es una clase especial de honor. Aprecio mucho y estoy agradecido con los fans. Intento tuitear todos los ‘memes’ porque soy un fan de la serie como todos los demás, los publico en mi Instagram. Intento responder tantos comentarios como puedo”, contó el actor en entrevista con este Diario por medio de Zoom, solo unos días después del final de temporada, donde las facciones Verde y Negra quedaron listas para librar múltiples batallas en mar y tierra.

“Los fans de ‘La casa del dragón’ son los mejores del mundo, me han apoyado mucho. Y realmente abrazaron a este personaje, Addam, porque cuando filmas no sabes cómo va a resonar con la audiencia, porque filmas en aislamiento, nadie sabe lo que está pasando, nadie afuera de tu burbuja de filmación sabe lo que estás haciendo. Así que, eventualmente, cuando finalmente sale y la gente resuena con ello y aman al personaje, me hace sentir muy feliz y agradecido”, contó el intérprete, quien se ha destacado por colocar decenas de fotos y videos de detrás de cámaras de la serie en redes sociales. En un principio, solo quería documentar la filmación para su archivo personal, pero conforme empezaron a salir los episodios quiso compartir con el mundo lo vivido.

El momento en el que Alyn de Hull (Clinton Liberty) conoce al dragón Seasmoke.

Hasta antes de participar en la ficción de Max, la serie más conocida del actor fue “Normal People”, donde interpretó a uno de los amigos del protagonista interpretado por Paul Mescal. Ahora se espera que su personaje en la serie de fantasía tenga mayor protagonismo en la tercera temporada, que sería filmada recién en 2025 para estrenarse en el 2026. Una serie que en el final de su segunda temporada fue vista por casi 9 millones de espectadores en múltiples plataformas. Con cifras así, lo normal sería abrumarse. Pero eso no pasó con Liberty, quien atribuye su buena cabeza al compañerismo que tuvo con su colega y hermano de ficción Abubakar Salim. Porque una pena entre dos, o en este caso una alegría paralizante, es menos atroz.

En “Fuego y sangre”, la novela que inspiró la serie, Addam es un personaje definido por su lealtad. Liberty cuenta que interpretarlo ha sido un privilegio, un honor y una oportunidad que agradece. Y entre las ventajas que consiguió está actuar junto a Emma D’Arcy, actriz de la reina Rhaenyra por la cual siente admiración. “Emma es la mejor intérprete con la que he trabajado en mi vida. Es la actriz más bondadosa, acogedora y solidaria con la que he trabajado. Cuando estábamos filmando nuestra primera escena, la vi transformarse en la reina Rhaenyra y no podía creerlo. Porque ella estaba al frente mío y de pronto desapareció, se transformó completamente. Y fue asombroso. No podía creer lo que estaba viendo”, dijo.

Habla el jinete de Seasmoke

― ¿Cómo terminaste en el elenco de “La casa del dragón”? ¿Cómo fue el casting?

El proceso del cásting fue muy exhaustivo. Inicialmente me presenté para ser Alyn, el rol de Abubakar Salim. Y recuerdo haber llegado y estar muy preparado y recuerdo que el director de casting me llevó a un lado y me dijo “también estamos casteando para el hermano menor, Addam”. Así que también estaba emocionado por eso, era un personaje genial. Si quieren que interprete a un árbol, lo haré. No importa. Me llevaron a Londres, conocí a los productores ejecutivos, conocí a todos. Hice mi audición lo mejor que podía, sin arrepentimientos. Y unas semanas después me llamaron, mi agente dijo que amaron mi audición. ¡Y yo perdí la cabeza! Estaba tan feliz y emocionado. Corrí por la calle de arriba a abajo.

―Si no me equivoco, tenías 11 años cuando se estrenó “Juego de tronos”. ¿Cómo la conociste?

Con mi mejor amigo, Luke, amamos ver anime juntos, películas de superhéroes y también “Game of Thrones”. Él me la presentó y me dijo “tienes que verla, es demasiado buena; lo prometo no te va a decepcionar”. Creo que vi tres temporadas en dos semanas o algo así. No podía tener suficiente. Me enamoré absolutamente de “Juego de tronos”, con los personajes, las historias, las trayectorias y los arcos [de personaje]. Estaba completamente enganchado como todos los demás. Ha sido mi serie favorita desde entonces.

― Punto aparte:¿Qué estás viendo en anime?

Acabé “Attack on Titan”. Todos aman “Naruto” y “Dragon Ball Z”. Estoy tratando de ver “Demon Slayer”. También me gustan los animes viejos: “Samurái X”. Yo y mi hermano lo veíamos cuando éramos muy jóvenes, cinco o seis años de edad.

―Estas últimas semanas deben haber sido muy emocionantes para ti ¿Cierto? Considerando que el mundo ha estado muy pegado a esta serie.

Sí, ha sido absolutamente asombroso. Los fans de “Juego de tronos” y “La casa del dragón” son los mejores del mundo, me han apoyado mucho. Y realmente abrazaron a este personaje, Addam, porque cuando filmas no sabes cómo va a resonar con la audiencia, porque filmas en aislamiento, nadie sabe lo que está pasando, nadie afuera de tu burbuja de filmación sabe lo que estás haciendo. Así que, eventualmente, cuando finalmente sale y la gente resuena con ello y aman al personaje, me hace sentir muy feliz y agradecido de ser parte de este universo. Y también ser parte los fans.

Addam de Hull (Clinton Liberty) demuestra su lealtad a la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy). / Theo Whiteman

―Clinton, los fans han estado un poco obsesionados contigo. Ha habido memes, tuits y, en general, muestras de amor hacia tu personaje. ¿Cómo tomas todo esto?

Lo tomo día por día. Para mí, nunca he sido un meme antes. No sé si tú lo has sido antes. Esta es mi primera vez. Normalmente veo a otros ser memes, pero ser un meme es una clase especial de honor. Aprecio mucho y estoy agradecido con los fans. Intento tuitear todos los memes porque soy un fan de la serie como todos los demás, los publico en mi Instagram. Intento responder tantos comentarios como puedo.

―Las últimas semanas has publicado bastantes fotos detrás de cámaras con tus compañeros actores. Parece que te divertiste bastante filmando esta serie, ¿cierto?

Sí, fue una experiencia realmente interesante. Personalmente, yo quería documentar tanto como podía del detrás de escenas, de manera egoísta, para mí. Nunca fue planeado publicarlas en redes sociales. Pensaba que voy a disfrutar esta experiencia y voy a grabar y documentar tanto como pueda, solo para mí. Pero cuando la serie llegó eventualmente, pensé que no, que mejor debería publicarlo y compartirlo con otros fans. Como fan, me gustaría ver más de lo que pasa detrás de las cámaras, cómo se hacen los sets. Y los fans han parecido disfrutarlo.

―Clinton, ¿fue difícil para ti no sentirte sobrecogido por el tamaño de esta serie?

Inicialmente, cuando entré, es cuando Abubakar entró. Fue una experiencia asombrosa tenerlo como mi hermano mayor, y también como un compañero en el set, porque pudimos experimentar el tamaño del show juntos, lo cual hizo que sea una experiencia menos abrumadora porque yo y Abu experimentamos este viaje de ser nuevos personajes juntos. Compartimos esta experiencia.

―Abubakar Salim interpreta a Alyn, tu hermano en la ficción. Pero ambos personajes tienen sentimientos muy diferentes sobre su padre, el lord Corlys Velaryon. Alyn lo odia, pero Addam no. ¿Has hablado con Abubakar sobre cuán distintos son sus personajes?

Nunca entramos realmente en detalles, porque no creo que los hermanos hayan entrado en detalles extremos sobre cómo se sienten. Ambos saben cómo el otro de siente sobre el padre, pero definitivamente creo que difiere y se reduce a la esencia de cómo son cada uno de ellos: Addam quiere grandeza, fama y éxito, quiere ser conocido, pero quiere llevar esto a su familia. Mientras que Alyn ha tenido más experiencia con Corlys, porque es el hermano mayor y ha visto más que Addam, lo cual lo lleva a una distinta conclusión sobre su relación con Corlys.

― ¿Por qué crees que Seasmoke eligió a Addam como jinete?

Esa es una pregunta interesante, porque creo que hay una plétora de razones. Porque los dragones, como sabes, son criaturas muy listas e inteligentes. Y no se vinculan con cualquiera. Creo que es una mezcla de tener la sangre correcta (Targaryen y Velaryon), pero también para Seasmoke en específico está la esencia de Addam. En su núcleo, es una buena persona, genuina, en especial en esta época de guerra cuando todos son malvados y quieren ganar a todo costo. Addam solo quiere cosas buenas para él y su familia. Y tiene un corazón genuino. Creo que eso es algo que Seasmoke siente eso en Addam, porque si miras la temporada 1, Laenor, su medio hermano, también era genuinamente una buena persona.

―Esta temporada tuviste escenas con Emma D’Arcy, que interpreta a Rhaenyra Targaryen.

Emma es la mejor intérprete con la que he trabajado en mi vida. Es la actriz más bondadosa, acogedora y solidaria con la que he trabajado. Recuerdo ver la temporada 1 y ver a la reina Rhaenyra y pensar que es demasiado genial, pero al conocerla por primera vez fue tan cálida y amorosa. Y luego, cuando estábamos filmando nuestra primera escena, la vi transformarse en la reina Rhaenyra y no podía creerlo. Porque ella estaba al frente mío y de pronto desapareció, se transformó completamente en Rhaenyra. Y fue asombroso. No podía creer lo que estaba viendo. Emma es la mejor.

―De acuerdo a la novela “Fuego y sangre”, tu personaje tiene una historia interesante. Una historia definida por la palabra “LEAL”, así, en mayúsculas. ¿Cómo te sientes interpretando a un personaje definido por su lealtad?

Se siente como un gran honor. Porque los fans de “La casa del dragón” son los más leales del mundo. Y tener a un personaje que personaliza esa lealtad me da un gran honor y aprecio mucho la oportunidad de explorar al personaje.