“Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español) , una de las series más exitosas de HBO, terminó el pasado 19 de mayo tras ocho temporadas, pero según anunció su creador George RR. Martin ese no será el final de este universo de fantasía. Aunque la precuela más avanzada en su producción era la que tenia como protagonista a Naomi Watts los ejecutivos cancelaron el proyecto a fines de octubre de 2019, al no quedar satisfechos con el piloto.

Sin embargo, el drama de fantasía si tendrá un spin-off. El lunes 16 de septiembre, en una publicación en su página Web Not a Blog, George RR. Martin anunció que su libro más reciente, titulado ‘Fire & Blood Vol. 1’ y que narra la historia de la familia Targaryen, inspiró a HBO a realizar un nuevo show.

“También es una precuela”, escribió. “Ambientada miles de años después de la serie (de la guionista Jane Goldman, que fue cancelada) en la historia de Westeros”.

Martin confirmó la participación de Ryan Condal, cocreador de la serie de ciencia ficción “Colony”, y escribió que "le encantaba trabajar con él". Además, advirtió a los fans que HBO aún no ha ordenado un episodio piloto para el show, pero que, si eso sucede, lo "gritará desde los tejados".

La red de cable confirmó que este proyecto sigue en pie y que tendrá como título: “House of the Dragon”.

“El universo de ‘Juego de Tronos’ es tan rico en historias”, dijo Casey Bloys, presidente de programación de HBO. “Esperamos explorar los orígenes de la Casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George”.

Viserys y Daenerys escaparon antes de la caída de su familia (Foto: HBO)

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE TARGARYEN

“House of the Dragon” estará ambientada 300 años antes de “Game of Thrones” y narrará “el principio del fin para la Casa Targaryen", única familia sobreviviente de la antigua civilización Valyria tras su destrucción.

Esta familia tiene una historia larga y complicada, hay incesto, locura, guerras, dragones, traiciones y mucha destrucción, por lo que ver todo eso en una serie sería muy interesante, además, podría ayudar a por qué Khaleesi perdió la cabeza al final del show original.

George RR. Martin no quiso revelar muchos detalles al respecto, pero si dijo que "tiene un guión y una biblia, y ambos son excelentes, de primer nivel, emocionantes". Asimismo, confirmó el retorno de algunos personajes importantes “Puedo decirles que habrá dragones” escribió. “Todos los demás han dicho eso, entonces ¿por qué no yo?”.

“House of the Dragón” es el primer spin-off de “Game of Thrones” (Foto: HBO)

TRÁILER DE LA PRECUELA DE “GAME OF THRONES”

Aunque este spin-off de la serie de HBO no tiene un tráiler aún, el canal de YouTube de “Game of Thrones” compartió algunos videos con datos de la historia de los Targaryen.

ACTORES Y PERSONAJES

El spin-off sobre los Targaryen todavía no cuenta con actores ni equipo creativo porque aún no está en proceso de producción.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PRECUELA DE “GAME OF THRONES” SOBRE LOS TARGARYEN?

“House of the Dragon”, primera precuela de “Game of Thrones”, que se centrará en la familia Targaryen, aún no tiene fecha de estreno oficial, pero será parte del nuevo servicio streaming de WarnerMedia, HBO Max.