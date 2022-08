HBO confirmó que su nueva serie “House of the Dragon” tendrá una segunda temporada, tan solo días después de la emisión del primer capítulo de la precuela del exitoso “Game of Thrones”.

A través de una publicación en Instagram, HBO confirmó la renovación de la serie para una segunda entrega. “El fuego reina. #HouseoftheDragon ha sido renovada para la temporada 2″, se lee en la publicación que está acompañada de un video donde las llamas de fuego son protagonistas.

Aún no se conocen más detalles de cuándo llegaría la segunda temporada de “House of the Dragon” a la pantalla de HBO.

Cabe recordar que esta nueva serie basada en la saga “Canción de hielo y fuego” estrenó su primer capítulo el pasado domingo 21 de agosto a través de HBO y HBO. Esta primera temporada tendrá 10 episodios que se estrenarán cada domingo.