Uno de los estrenos más esperados del año. “House of the Dragon”, la esperada precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”, estará disponible a partir del 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Esta nueva producción está ambientada 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, serie que narra el apogeo del imperio Targaryen en Westeros. “House of the Dragon”mostrará los eventos más importantes que rodearon la Danza de los Dragones, devastadora guerra civil entre los Targaryen por la sucesión del Trono de Hierro.

Asimismo, se revelaron las primeras imágenes de algunos personajes como el rey Viserys Targaryen (interpretado por Paddy Considine), el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) y la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

Otros actores que formarán parte del elenco son Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson y Gavin Spokes.

Cabe resaltar que la serie inició sus grabaciones a mediados del 2021 y terminó de filmarse a principios de este año en Londres, Inglaterra.