“Las palabras no nos hicieron reyes. Fueron los dragones”. Con esas palabras Daemon Targaryen (Matt Smith) presenta la que es una de las series más esperadas de los últimos años. Desarrollada dos siglos antes de la caída del Trono de Hierro, “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, liberó al mundo su primer teaser tráiler, el cual pueden ver a continuación.

Esta precuela, en la que no están envueltos los showrunners de “Game of Thrones”, se ambienta en la llamada Danza de Dragones; guerra civil de la Casa Targaryen por el control de los Siete Reinos de Westeros que dejó cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Como el nombre lo indica, esta guerra se vio marcada por el uso de dragones en combate.

Creada por el guionista Ryan J. Condal y George R. R. Martin, autor de las novelas originales, esta serie se basa en “Fire and Blood”; libro escrito por Martin en el que, en voz de un maestre de la Ciudadela, recopila gran parte de la historia de los siete Reinos, desde la conquista de Aegon I; que llegó desde Valyria con sus dos hermanas y esposas; así como tres dragones que le ayudaron a conquistar Westeros.

(Noticia en desarrollo)

