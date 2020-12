Matt Smith, recordado por su interpretación en “Doctor Who”, será el Príncipe Daemon Targaryen en la serie de precuelas de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”.

El actor publicó en su cuenta de Instagram el primer vistazo a su dragón de batalla, Caraxes. Se trata de una pieza de arte, aunque el dragón que se deja ver es de una raza diferente a la de Drogon, Viserion y Rhaegal.

“Es un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nadie un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire”, señaló. Cabe recordar que esta última frase hace referencia a que los Targaryen suelen volverse locos.

La serie se ubicará 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones “y contará con el ascenso y trágica caída de la legendaria casa Targaryen.

Se espera que la producción empiece a grabarse el 2021 y también participarán Olivia Cooke y Emma D’Arcy.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon