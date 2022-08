La espera ha casi terminado y los aficionados de “Una canción de hielo y fuego” y su versión televisiva “Game of Thrones” recibirán su nueva dosis de Westeros este 21 de agosto con el estreno de “House of the Dragon”.

La nueva serie está basada en la novela de George R.R. Martin “Fire & Blood” y adaptada a la televisión por el mismo Martin así como el guionista Ryan Condal, quien sirve de showrunner del programa junto al veterano director de “Game of Thrones” Miguel Sapochnik. “House of the Dragon” cuenta los sucesos que ocurrieron 172 años antes del nacimiento de Daenerys, relatando el comienzo de la decadencia de la poderosa dinastía Targaryen mediante una guerra civil que dejó a los Siete Reinos en la completa anarquía.

HBO y Warner Bros. Discovery no han escatimado esfuerzos para convertir en esta serie en un éxito incluyendo en el elenco, el cual cuenta con actores de la talla de Matt Smith, Paddy Considine , Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Milly Alcock y Emily Carey.

Rhaenyra Targaryen y su dragon Syrax en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Es así que “House of the Dragon” es el más prometedor sucesor del éxito que significó a HBO la franquicia de “Game of Thrones”, más no fue el único proyecto que tuvieron trabajando. Lo cierto es que la cadena de televisión barajó varias posibilidades - llamémoslos herederos al trono - antes de finalmente quedarse con esta serie, en lo que ha sido llamado coloquialmente “La guerra de los cinco pitches”, en relación no solo a las cinco ideas propuestas para hacer un spin-off, sino también a la Guerra de los Cinco Reyes que es central en las novelas de Martin.

Si bien HBO estuvo trabajando en estos proyectos desde el 2016 - a la par de la séptima y octava temporada de la serie-, estos fueron oficialmente anunciados a inicios de mayo del 2017, cuando el canal confirmó cuatro de los ‘showrunners’ con los que estaban trabajando: Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland y Carly Wray. Solo unos días después, el 14 de mayo, George R.R. Martin mencionó también que había un quinto posible ‘showrunner’, quien si bien no reveló en su momento, su nombre resultó ser el guionista de “Game of Thrones” Bryan Cogman.

Todas estas ideas lucharon por ser el siguiente éxito de HBO y si bien el propio Martin no descartaba que más de uno diera fruto, el veterano escritor consideró que era “muy improbable que obtengamos cinco series”. La historia le dió la razón.

El aparente sucesor, “Bloodmoon”

Para junio de 2018, HBO anunció el heredero aparente a la corona al indicar que estaba ordenando la filmación de un piloto basada en la idea de Jane Goldman, titulada “Bloodmoon”. La serie se remontaba al pasado lejano de Westeros, en la llamada Edad de los Héroes, unos ocho mil años antes de los eventos que ya conocemos y girando en torno a la primera Larga Noche, cuando los Caminantes Blancos casi causaron el fin de la vida en el continente antes de ser detenidos por una alianza entre los Primeros Hombres y los Hijos del Bosque.

En esta ocasión la cadena tampoco escatimó esfuerzos en el proyecto, y consiguió que Naomi Watts protagonizara la serie, cuyo piloto se filmó a inicios del 2019 en Irlanda con un costo aproximado de entre US$30 y 35 millones. Pero, a pesar de la gran inversión, para octubre del 2019 la cadena confirmó que “Bloodmoon” no procedería y que en cambio estaban produciendo el ‘pitch’ que se convirtió en “House of the Dragon”

Naomi Watts sobre la precuela de "Game of Thrones": "No se decepcionarán" (Foto: AFP)

¿Qué precipitó la caída de “Bloodmoon”? Es difícil saberlo porque HBO no ha dado una razón exacta para su decisión, publicando sobre el tema en su momento la siguiente nota de prensa: “Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no avanzar a la serie con la precuela sin título de Juego de Tronos. Agradecemos a Jane Goldman, S.J. Clarkson, y al talentoso reparto y equipo por todo su duro trabajo y dedicación”.

Esta por supuesto no detuvo las especulaciones, las cuales giraron no solo en torno a la calidad del show, sino también a que este había sido cancelado por la nueva administración en Warner Bros. luego de su fusión - ahora rota- con AT&T para crear WarnerMedia. Pero lo que se ha recopilado hasta la fecha parece indicar que el principal punto en contra de “Bloodmoon” es que carecía de aquellos elementos icónicos que el público relacionaba con “Game of Thrones”.

Esto ya lo había señalado el propio Martin en una entrevista con Entertainment Weekly en 2018: “Westeros es un lugar muy diferente. No existe King’s Landing. No hay un Trono de Hierro. No hay Targaryens - Valyria apenas ha comenzado a emerger con sus dragones y el gran imperio que construyó. Nos enfrentamos a un mundo diferente y más antiguo y esperamos que eso sea parte de la diversión de la serie”.

"Bloodmood" carecía de elementos familiares para los fans de "Game of Thrones" como los dragones. (Foto: Difusión)

Adicionalmente, el propio George R.R. Martin había escrito muy poco del periodo de la historia que exploraba la serie, por lo que no tendrían una novela o incluso un cuento corto sobre el cual basarse para contar esta nueva historia. Era un terreno inexplorado, con todas las posibilidades y riesgos que eso significaba.

Es así que lo que en un principio se vió como una fortaleza, luego fue visto como un punto en contra a la hora de continuar la franquicia, con Robert Greenblatt, expresidente de WarnerMedia, señalando que el piloto “no era imposible de ver, ni horrible, ni nada por el estilo. Estaba muy bien producido y se veía extraordinario. Pero no me llevó al mismo lugar que la serie original. No tenía esa profundidad y riqueza que tenía el piloto de la serie original”.

Quizás el que mejor resume la razón de la muerte de “Bloodmoon” es el jefe de contenido de HBO, Casey Bloys, quien señaló a The Hollywood Reporter que la serie “requería mucha más creatividad; era más riesgo por una mayor recompensa. No había nada que estuviera evidentemente mal. Desarrollar pilotos es difícil”.

Con la muerte del candidato experimental, HBO y Warner Bros. procedieron a desarrollar una propuesta más segura con “House of the Dragons”, proyecto que sí poseía elementos reconocibles como los Targaryen, dragones y los Siete Reinos.

Futuros proyectos

La victoria de “House of the Dragon” no significó que HBO no tenga más ‘spin-off’ en producción y por el momento ya se sabe que están trabajando en una nueva serie que servirá como secuela de “Game of Thrones” enfocada en Jon Snow, creada y protagonizada por Kit Harrington. Curiosamente, este proyecto parece ser el único hasta la fecha que continúa la historia de la serie original y abre la posibilidad de apariciones de otros personajes de la historia original como Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne de Tarth (Gwendoline Christie).

El spin-off de Jon Snow se suma a la lista de producciones derivadas de Game of Thrones. | Foto: HBO

Adicionalmente, se sabe que HBO está trabajando en una posible serie basada en la saga “Tales of Dunk and Egg”, escrita y producida por Steve Conrad (“Patriot”, “The Pursuit of Happyness”), una serie de novelas de George R.R. Martin basadas en las aventuras por Westeros del caballero Duncan el Alto (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg) casi un siglo antes del comienzo de “Game of Thrones”.

Otros proyectos que han sido anunciados son “Sea Snake”, enfocado en el joven navegante Corlys Velaryon - interpretado por Steve Toussaint en “House of the Dragon” - y “10.000 Ships”, que cuenta el viaje de la reina Nymeria - antepasada de las casas Martell y Dayne - de Essos a Dorne mil años antes de la Guerra de los Cinco Reyes. Además hay tres series animadas en producción de las que no se sabe mucho, aunque una parece estar ambientada en el misterioso Imperio Dorado de Yi Ti, una versión de la China Imperial en el mundo de “Una canción de hielo y fuego”. Estos proyectos muestran que más allá de “House of the Dragon”, tendremos “Game of Thrones” para rato.