La espera terminó. En marco del décimo aniversario desde el estreno de “Game of Thrones” (”Juego de tronos”), la serie más popular de HBO, el canal reveló este día el primer adelanto con los actores de la serie precuela que sigue la historia de la Casa Targaryen, vieja gobernante del continente de Westeros.

Se trata de una foto de la lectura de guion de la serie, evento que en todas las ficciones televisivas da inicio oficial a la producción. En la imagen se aprecia a intérpretes como Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Constantine y Emma D’Arcy; quienes darán vida en la serie a Daemon Targaryen, Alicent Hightower, Viserys Targaryen y Rhaenyra Targaryen; respectivamente.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

“House of the Dragon” se basa en la novela “Fire and Blood”, escrita por George R.R. Martin, donde se explora la historia de esta familia vista desde los ojos de un maestre de la Ciudadela, capital del conocimiento en este mundo ficticio.

La leyenda de “Game of Thrones”

Lanzada en 2011 por HBO, “Game of Thrones” siguió la historia de poderosas familias en Westeros, continente ficticio inspirado en la edad media. Traiciones, alianzas inesperadas y violencia marcaron cada una de las temporadas.

La serie se prolongó por ocho temporadas, con múltiples cambios en el elenco debido a las constantes muertes de personajes, una de las características de esta ficción.

Si bien “Game of Thrones” se basó en la saga de novelas “Canción de hielo y fuego” de George R.R. Martin no la adaptó por completo. Martin aún tiene pendiente lanzar dos nuevas historias, “The Winds of Winter” y “A Dream of Spring”; cuyas fechas de salida aún no se anuncian.

