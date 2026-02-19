“House of the Dragon” promete una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada

La serie “House of the Dragon” presentó su primer tráiler de la tercera temporada, anticipando una etapa decisiva dentro del conflicto entre los Targaryen y elevando la expectativa de los seguidores de la franquicia.

El adelanto confirma que la guerra por el poder alcanzará su punto más alto, con Rhaenyra decidida a reclamar el trono en medio de una intensa batalla política y militar donde los dragones tendrán un rol determinante.

La producción continúa expandiendo el universo iniciado por “Game of Thrones”, profundizando en la llamada Danza de los Dragones y dejando atrás el tono más familiar de temporadas anteriores para entrar en una fase abiertamente bélica.

“House of the Dragon” presenta una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada. (Foto: Captura de video)

El reparto principal regresa encabezado por Emma D’Arcy y Matt Smith, junto a nuevos personajes interpretados por actores como James Norton y Tommy Flanagan.

La nueva entrega de “House of Dragon” promete un desarrollo más épico del conflicto, con enfrentamientos directos y alianzas en tensión que podrían redefinir el destino del trono de hierro.

Con estas primeras imágenes, la serie apunta a una temporada más intensa y oscura, consolidándose como una de las producciones más importantes del género fantástico en televisión.