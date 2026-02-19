Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“House of the Dragon” presenta una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada. (Foto: Captura de video)
“House of the Dragon” presenta una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

La serie “House of the Dragon” presentó su primer tráiler de la tercera temporada, anticipando una etapa decisiva dentro del conflicto entre los Targaryen y elevando la expectativa de los seguidores de la franquicia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“House of the Dragon” promete una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada
Series

“House of the Dragon” promete una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie
Series

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus
Series

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA
Series

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA