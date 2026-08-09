icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"House of the Dragon". Rhaenyra Targaryen (interpretada por Emma D'Arcy) con su dragón Syrax de fondo. La reina es quien manda ahora, pero la paciencia de los ciudadanos parece estar agotándose, por lo que se asoma un enorme conflicto.
"House of the Dragon". Rhaenyra Targaryen (interpretada por Emma D'Arcy) con su dragón Syrax de fondo. La reina es quien manda ahora, pero la paciencia de los ciudadanos parece estar agotándose, por lo que se asoma un enorme conflicto.
/ HBO Max
Por Alfonso Rivadeneyra García

¿Cómo se define el éxito de una serie hoy en día? En 2011, cuando HBO lanzó “Game of Thrones”, la respuesta estaba en el rating, en los millones de personas que sintonizaban un programa. Suficientes espectadores garantizaban la renovación para otra temporada. Pero en la era del streaming eso no basta, es la presencia en redes sociales la que convierte una serie en un éxito. Caso de estudio: “La casa del dragón” (“House of the Dragon”), que este domingo estrena el final de su tercera temporada.