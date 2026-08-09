¿Cómo se define el éxito de una serie hoy en día? En 2011, cuando HBO lanzó “Game of Thrones”, la respuesta estaba en el rating, en los millones de personas que sintonizaban un programa. Suficientes espectadores garantizaban la renovación para otra temporada. Pero en la era del streaming eso no basta, es la presencia en redes sociales la que convierte una serie en un éxito. Caso de estudio: “La casa del dragón” (“House of the Dragon”), que este domingo estrena el final de su tercera temporada.

Ya quisieran producciones de Netflix como “One Piece”o “Merlina” alcanzar el nivel de impacto que la serie de HBO motiva en cada uno de sus episodios. El hecho de lanzarse semanalmente influye en que la conversación en torno a sus tramas y personajes se mantenga, que no desaparezca como sí ocurriría en caso de que todos los episodios llegaran a la misma hora, el mismo día.

¿Los momentos más comentados de la temporada? La muerte de Criston Cole (Fabien Frankel) a flechazos, tal vez el personaje más odiado; el descubrimiento de que el príncipe Daeron Targaryen enviado a la fortaleza Roja era un impostor, ese cabello plateado no engañó a reina de los verdes Alicent Hightower (Olivia Cooke); la muerte del príncipe Jacaerys Velaryon (Harry Collett) en la Batalla del Gaznate, culpa de su prima Rhaena; y así, varias otras escenas transformadas por la audiencia en “memes”.

La existencia de esta serie parece un rezago de otra época, cuando el estreno semanal era la norma. Y también las temporadas más extensas y de lanzamiento anual. La actual temporada de “La Casa del Dragón” terminará con solo ocho episodios; la cuarta y última, se presume, llegará en 2028. En el mismo tiempo “Juego de Tronos” habría entregado ya siete temporadas de 10 episodios cada una.

¿Qué pasará en el final?

“La Casa del Dragón” apunta a un conflicto en la capital ahora que la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) es quien manda. La paciencia de los ciudadanos, hambrientos y a merced del crimen, parece haberse agotado. No ayuda que lord Ormund Hightower (James Norton) financie en secreto atentados, tampoco que el dinero de las arcas haya desaparecido por obra del exmaestro de moneda Tyland Lannister (Jeferson Hall) o que el jinete de dragón Ulf el Blanco (Tom Bennett) esté a un paso de traicionar a Rhaenyra.

Mientras tanto la situación en el pueblo de mercaderes de Tumbleton se complica. Tomado por el bando de los verdes, lo rodean dragones al mando de Rhaenyra mientras detrás de sus muros Corlys Velaryon (Steve Toussaint) se mantiene como rehén y, desde el este, una alianza de casas del Norte y la Tierra de los Ríos leal al bando de los negros se aproxima. Otro lugar que promete acción es el castillo quemado de Harrenhal, donde el príncipe Aemond Targaryen (Luke Mitchell) permanece refugiado y su madre, Alicent Hightower, ha intentado matarlo para salvar a su hija embarazada Helaena Targaryen (Phia Saban), cuyo don de la clarividencia apunta a la tragedia.

Tampoco se puede olvidar el papel de Aegon II (Tom Glynn-Carney), rey desfigurado que acaba de recuperar a su dragón Sunfyre, o la captura de Rhaena, cuyas acciones precipitaron la muerte de Jacaerys. Si bien la serie no ha estado libre de críticas, principalmente por desviarse del material original escrito por George R.R. Martin, abiertamente en contra de estos cambios. Aun así la audiencia se ha mantenido fiel, con 21,5 millones de personas que vieron el inicio de temporada, apenas un 8% menos que en 2024. Por lo pronto, los dragones dan la hora en HBO Max y no parece que eso vaya a cambiar.