El spin-off de “How i met your mother” ya está empezando a tomar forma. Esta vez se conoció que Hilary Duff, conocida por su papel de Lizzie McGuire, protagonizará la esperada serie, la cual se llamará “How I Met Your Father”.

La serie fue creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger para la plataforma Hulu en Estados Unidos. Además, será producida por los creadores de la serie original, Carter Bays y Craig Thomas.

Sobre la trama, el portal Deadline señaló que todo girará en todo a Sophie (Duff), una madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció su padre.

“La historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, se lee en la descripción de la serie.

Por el momento, no se conoce si la historia tendrá alguna relación con la serie original y las aventuras de Ted Mosby y sus amigos.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie”, señaló Duff en un comunicado.

