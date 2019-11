Quizá muchos no lo esperaban, pero la repentina muerte de un personaje ocurrió en el capítulo 9 de la temporada 6 de “How to Get Away With Murder”.

Y aunque esto no debió haber causado sorpresa, ya que antes de la última temporada del drama legal, la coprotagonista Amirah Vann advirtió que “las personas que amas van a morir”, los espectadores debían haberse preparado para la pérdida de uno de ellos.

Al final, el misterio sobre quién deja el drama legal, emitido por ABC, se dio a conocer por el propio actor que representa a uno de los protagonistas.

La desafortunada víctima de la serie, que también es de misterio y suspenso, es Asher Millstone, representado por el actor Matt McGorry, quien habló del fin de su personaje en portal TV Line.

“Asher está realmente muerto”, señaló al tiempo de asegurar que su destino era una formalidad necesaria. Además, menciono que aún aparecerá en la temporada 6 como parte de los flashbacks para explicar su muerte.

“[Fue] un momento muy emotivo [filmar la desaparición de mi personaje], se sintió bien (…). Teniendo en cuenta quién es y su carácter y la situación en la que se encontraba, tenía sentido para mí [su muerte]. Me permitió realmente salir con una explosión”, dijo.

El propio actor Matt McGorry habló del fin de su personaje en la serie. (Foto: Instagram HTGAWM)

El actor también dio a conocer su sentir a través de las redes sociales donde habló de su salida y aseguró que extrañará estar en la serie.

“Han sido seis temporadas increíbles en el programa, y ​​estoy feliz de decir que verás más de Asher en muchos flashbacks cuando volvamos de la pausa de mitad de temporada. Estoy agradecido por la oportunidad de haber sido (¡y sigo siendo!) parte de este espectáculo y las representaciones y políticas progresistas que ha estado impulsando. Definitivamente voy a extrañar que Asher esté vivo”, escribió en Instagram.

McGorry agradeció a los escritores por haberle dado muchas historias interesantes para contar y a los fanáticos que apoyaron “How to Get Away With Murder” desde el inicio.

“Tu amor significa el mundo y es recíproco. Todos pueden venir y pasar la noche en mi casa esta noche y podemos abrazarnos a medida que avanzan en el proceso de duelo. Pero una vez que me duerma, por favor no me toques. Me perturba el sueño y el sueño es muy importante para mí. Los amo mucho a todos, ¡y esto ciertamente no es un adiós!”, finalizó.

El actor Matt McGorry dijo que grabar la muerte de Asher fue un momento muy emotivo. (Foto: Instagram HTGAWM)

¿QUÉ SE SABE DE SU MUERTE?

A continuación, te contamos todo lo que se sabe del fin de Asher. Desde una de sus últimas apariciones hasta el momento en el que aparece muerto.

Al final de otoño, debido a ciertos detalles de un informante anónimo, la investigación del FBI sobre Annalise se acelera; y a pesar a los esfuerzos de Asher por descubrir quiénes eran los que brindaron dicha información, Michaela sospechó de él, quien finalmente confiesa y señala que había llegado a un acuerdo con el FBI para ayudar a su familia.

Si recuerdas la cena de Millstone en la que Asher le dice a su madre que se iría al infierno; pues bien, ese encuentro fue una trampa en la que dos agentes del FBI lo instaron a ayudar con la investigación, a cambio de proteger a su progenitora, quien afrontaba problemas legales por su pareja que malversó fondos como juez.

Tras admitir ser el informante, Oliver, quien estaba bajo el efecto de las drogas, lo golpea en la cabeza ocasionándole una herida en el cráneo. Luego de esto, Asher huye de sus compañeros de clase y va a ver a Bonnie.

Es a partir de esta visita que las cosas no están claras, pues luego de ver cómo iba a la casa de la muchacha, aparece en el pasillo de su propio edificio desangrándose.

Después de esto quedan muchas dudas: ¿cómo regresó a su casa? Y sobre todo ¿quién lo mató? Aunque no se sabe el nombre de los asesinos, Michaela y Connor fueron arrestados por el crimen.

El actor Matt McGorry estuvo en la serie desde la temporada 1. (Foto: Instagram HTGAWM)

“HOW TO GET AWAY WITH MURDER”

How to Get Away with Murder (“Lecciones del crimen​ en Latinoamérica” y “Cómo defender a un asesino”​ en España) es una serie televisiva estadounidense de drama legal creada por Peter Nowalk y producida por Shonda Rhimes para la cadena ABC. Se estrenó el 25 de septiembre de 2014.

Viola Davis interpreta a Annalise Keating, una profesora de Derecho en una prestigiosa universidad de Filadelfia que, con cinco de sus estudiantes, se enreda en un complot de asesinato.