En los minutos finales del final del episodio 9 de la sexta temporada de “How to Get Away With Murder”, los fans de la serie volvieron al funeral de Annalise, como en el estreno de la temporada. Esta escena en particular cuenta con la aparición de un personaje que habíamos visto por última vez en la temporada 3. ¿De quién se trata?

Para quienes no han visto “How to Get Away With Murder”, la serie se centra en Annalise Keating (Viola Davis), una brillante profesora de Derecho penal en una prestigiosa universidad en Filadelfia, cuyos alumnos se verán obligados a aplicar sus enseñanzas en la vida real cuando sean seleccionados para ayudarla en un caso de asesinato.

La ficción cuenta con dos tramas: por un lado aquella que hila toda la serie y que se inicia con la muerte accidental y posterior homicidio del esposo de la profesora Keating, Sam (Tom Verica), sospechoso del asesinato de una estudiante de la Universidad, en la que se ven envueltos los alumnos becarios de Keating de una manera progresiva y envolvente; y las subtramas que van jalonando cada capítulo y que alimentan a la trama principal.

¿Quién es el personaje vivo? Antes que termine el episodio, durante el funeral de Annalise, un orador especial apareció en escena (Foto: ABC)

¿Quién es el personaje vivo? Antes que termine el episodio, durante el funeral de Annalise, un orador especial es llamado para dar unas palabras a los presentantes. Nadie se imaginó que sería Wes Gibbins quien se abra paso entre la multitud.

Sí, ese Wes Gibbins. Estudiante de Annalise. Padre de Christopher. Y, aparentemente, sobreviviente del incendio en su casa durante la temporada 3. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si se vio el cuerpo quemado y muerto? De hecho, si bien fue víctima de las llamas, la reaparición de Wes en esta última temporada lo mostró como si en realidad no lo fuera. Aunque, en la escena de su regreso los fans no vieron el rostro completo del personaje que supuestamente quedado quemada.

Por otro lado, el showrunner Pete Nowalk confesó que no estaba en los planes de la producción que Wes regrese a la serie. Más bien, “esta idea surgió durante nuestro descanso entre la temporada 5 y la 6”, cuando estaba tramando el último lote de episodios de “How to Get Away With Murder”.

Nowalk no ha querido mencionar nada más respecto al regreso de Wes, pero pudonconfirmar que el personaje de Alfred Enoch “definitivamente influye en nuestra serie que termina a lo grande”.