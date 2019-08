How to Sell Drugs Online (Fast) temporada 2: fecha de estreno, personajes y qué pasará en los nuevos episodios

Creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann, “How to Sell Drugs Online (Fast)” es una comedia dramática alemana que Netflix estrenó el 31 de mayo de 2019. La ficción protagonizada por Maximilian Mundt y Anna Lena Klenk se centra en Moritz Zimmermann, un joven que intenta recuperar a su exnovia, que lo dejo por un traficante de drogas de la escuela. La solución que encuentra es impresionarla vendiendo mejores narcóticos.

De esta forma Moritz unirá fuerzas con su mejor amigo Lenny para lanzar un exitoso negocio de alucinógenos. Pero no pasará mucho para que estos traficantes novatos se enfrenten a los problemas del comercio: satisfacer la demanda, el control de calidad y lo más importante, no ser atrapado por las autoridades.

Aunque Netflix aún no ha confirmado la segunda temporada de la serie, debido al final del sexto episodio de la primera entrega es probable que la historia de Moritz y Lenny continúe.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

En el sexto y último episodio de “How to Sell Drugs Online (Fast)”, luego de descubrir que es en parte responsable de lo que le sucedió a Gerda, Moritz recurre a su rival para ayudar a Lenny, que fue secuestrado por Buba.

Aunque su intento de rescatar a su amigo falla y son apresados, finalmente quedan libres cuando el propio traficante se dispara en el rostro con un arma, que él creía era falsa, al menos eso es lo que el protagonista cuenta.

En la última escena Lisa busca a Moritz al parecer con la intención de regresar con él, pero antes de que pueda decir algo ve unas pastillas en la mesa de noche y así termina la primera temporada. Algo que probablemente se abordará en la siguiente tanda de episodios.

Además, quedó pendiente la investigación que la policía realizaba sobre la venta de drogas en línea, así como los holandeses que se ofrecieron hacerse cargo de todos los pedidos de narcóticos.

Afiche oficial de How to Sell Drugs Online (Fast) (Foto: Netflix) Afiche oficial de How to Sell Drugs Online (Fast) (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”

La segunda temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” aún no tiene tráiler, pero una vez que inicie su rodaje probablemente la popular plataforma streaming comparta las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Entre los actores que volverían para una segunda temporada de la comedia dramática de Netflix están Maximilian Mundt, Anna Lena Klenke, Danilo Kamperidis y Damian Hardung.



Maximilian Mundt como Moritz Zimmermann

Anna Lena Klenke como Lisa Novak

Danilo Kamperidis como Lenny Sander

Damian Hardung como Dan Riffert

Luna Schaller como Gerda

Leonie Wesselow como Fritzi

¿qué sucederá en la temporada 2 de "How to Sell Drugs Online (Fast)"? (Foto: Netflix) ¿qué sucederá en la temporada 2 de "How to Sell Drugs Online (Fast)"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

Si Netflix renueva “How to Sell Drugs Online (Fast)” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en algún momento del 2020.