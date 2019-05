"How to Sell Drugs Online (Fast)", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

“How to Sell Drugs Online (Fast)” es una serie alemana creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann que se centra en Moritz Zimmermann, un joven que intenta ganarse de vuelta a su exnovia, quien lo dejo por un traficante de drogas de la escuela. La solución que encuentra es impresionarla vendiendo mejores narcóticos.

De esta forma Moritz unirá fuerzas con su mejor amigo Lenny para lanzar un inesperadamente exitoso negocio de alucinógenos. Pero no pasará mucho para que estos traficantes novatos se enfrenten a los problemas del comercio: satisfacer la demanda, el control de calidad y lo más importante, no ser atrapado.

La primera temporada de la serie protagonizada por Maximilian Mundt, Anna Lena Klenke, Danilo Kamperidis, Damian Hardung, Luna Schaller, Leonie Wesselow y Bjarne Mädel consta de seis episodios y está disponible en Netflix desde el viernes 31 de mayo. A pesar de su reciente estreno los usuarios del servicio streaming ya preguntan por una tercera entrega.

¿”HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aún es muy pronto para que la popular plataforma streaming anuncie la renovación o cancelación de “How to Sell Drugs Online (Fast)”. Normalmente, Netflix se toma al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y aunque no comparte las cifras de sus programas, sabemos que este es un factor importante a la hora de ordenar nuevos episodios de un show.

Otro factor a favor de la renovación de la ficción alemana es la crítica internacional. Para Variaty "la serie hace un gran uso de la estética en línea: páginas de Facebook, ventanas emergentes. También es extraordinariamente rápido en su edición".

Mientras para Quotenmeter, "en el equilibrio entre la mordaza rápida, tal vez icónica y la persistencia de la experiencia narrativa, esta serie se decide una y otra vez por la primera, y por lo tanto hace una parte de lo que construye con tanto esfuerzo y éxito: una historia seria y actual sobre los jóvenes".

Asimismo, en el sexto y último episodio de “How to Sell Drugs Online (Fast)” Moritz y Lenny Sander consiguen librarse de Buba y dejar el mundo de las drogas atrás, sin embrago, la policía está tras sus pasos. En la última escena Lisa busca a Moritz al parecer con la intensión de regresar con él, pero antes de que pueda decir algo ve unas pastillas en la mesa de noche y así termina la primera temporada. Con ese final es posible que la serie consiga nuevos episodios.

Afiche oficial de How to Sell Drugs Online (Fast) (Foto: Netflix) Afiche oficial de How to Sell Drugs Online (Fast) (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

Si Netflix renueva “How to Sell Drugs Online (Fast)” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en algún momento del 2020.