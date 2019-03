"Si no te hubiese conocido", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

"Si no te hubiera conocido", serie catalana basada en la obra de teatro del mismo nombre, sigue a un hombre llamado Eduard después de que su esposa e hijos murieran en un accidente automovilístico. Inicialmente considera quitarse la vida, pero es interceptado por una anciana llamada Liz Everest, quien le muestra que puede viajar a universos paralelos para darle a su familia un destino diferente.

La producción creada por Sergi Belbel y protagonizada por Pablo Derqui, Andrea Ros y Mercedes Sampietro se emitió por la cadena catalana TV3 desde el 15 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2018, y llegó a Netflix el 15 de marzo de 2019.

“Si t’hagués conegut”, título original de la serie, consiguió una media de 302.000 espectadores y un 11,3 % de cuota de pantalla durante su emisión en TV3, pero hasta el momento no se ha anunciado una segunda temporada. Aunque se espera que la situación cambie después de su estreno en la popular plataforma de streaming.

Al final del rodaje de la primera temporada de "Si no te hubiera conocido", Sergi Belbel dijo en una conversación con El Periódico que estaba abierto a una segunda temporada, dependiendo de cómo sea recibida la serie, además explicó que la historia tiene el “potencial de ir más allá”.

"Eduard ets el meu tot. Sempre". Fins aquí l'últim capítol de 'Si no t'hagués conegut'.



GRÀCIES A TOTS per compartir les nits de dilluns amb una sèrie diferent que explica una gran historia d'amor.#PerAmorTV3 pic.twitter.com/Uv5NlRP3fh — Si no t'hagués conegut TV3 (@sinothaguesTV3) 17 de diciembre de 2018

Después de la emisión del último episodio, la cuenta oficial de Twitter del programa tuiteó que era el capítulo final “hasta ahora”, lo que representa una esperanza para los fans de la serie catalana.

Aún es muy pronto para que Netflix dé una respuesta, si obtiene resultados similares a los de España es probable que sea renovada para una segunda temporada. Otro factor que contribuye a que los nuevos episodios sean una realidad es el reconocimiento que Pablo Derqui, quien interpreta a Eduard en "Si no te hubiera conocido", recibió en la ceremonia de premiación Premios Zapping en Barcelona.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “SI NO TE HUBIESE CONOCIDO”?

Si Netflix y Diagonal TV en colaboración con TV3 deciden renovar "Si no te hubiera conocido" para una segunda temporada, lo más probable es que llegue en el 2020.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE “SI NO TE HUBIESE CONOCIDO”

1. Si no te hubiese conocido. Eduard, esposo y padre de dos hijos, vive una repentina y dolorosa tragedia. Con el corazón destrozado, conoce a una extraña mujer que le ofrece una oportunidad única.



2. La llave. Eduard viaja a un segundo universo paralelo para cambiar el destino de sus seres queridos, pero, en esa realidad alternativa, él no es el hombre que le gustaría ser.



3. No se conocerán. Eduard reflexiona sobre las decisiones que tomó antes de los dos momentos más trascendentales de su vida: la muerte de su padre y la primera vez que vio a Elisa.



4. No debí haberla conocido. Mientras intentaba impedir que su yo universitario se enamorara de Elisa, Eduard queda atrapado en una situación que podría dejarlo varado en el universo equivocado.



5. El beso. En 1991, Elisa experimenta por error el viaje a otro universo y discute con Eduard por sus sospechas sobre la verdadera identidad de él. Ocurre otra tragedia distinta.



6. No entro. En el presente, Òscar le cuenta a Eduard un secreto que le reveló Clara, que lo lleva a recordar una dura pelea que tuvo alguna vez con Elisa.



7. Es y no es. Eduard viaja a un universo donde Elisa es una famosa cantante que lleva una vida muy distinta alejada de él. Pero las riquezas de ella suponen una nueva pérdida para él.



8. Las alas de una mariposa. La Dra. Everest le advierte a Eduard que hasta el más mínimo cambio puede tener una consecuencia importante, pero él la ignora con tal de pasar un momento con su hijo.



9. Ciencias o letras. Eduard lleva a Clara y a Òscar a ver a la Dra. Everest para poder demostrarles que no está delirando. Luego, Joan habla a corazón abierto con su yerno.



10. Universo cero. Eduard finalmente llega a conocer en profundidad a la Dra. Everest cuando ella le cuenta su propia tragedia familiar.