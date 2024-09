Por cuatro años Harold Perrineau dio vida a ‘Michael Dawson’ en la serie “Lost” (2004-2010) y ganó mucha popularidad gracias a la gran acogida de la ficción que revolucionó la televisión en su momento; sin embargo, no todo era alegría dentro del estudio de grabación, ya que había oscuros secretos que con el tiempo fueron revelados, entre ellos, el motivo por el que Perrineau fue retirado sin dar mayores explicaciones. A 20 años del inicio de la ficción, el actor estadounidense conversó con El Comercio y habló sobre su paso por “Lost”, la verdad tras su salida y cómo cambió su vida desde ese momento.

Para entender el contexto, en “Lost” Harold Perrineau dio vida a Michael Dawson, un padre obrero que soñaba con convertirse en artista. El actor aceptó con entusiasmo ser parte del proyecto, pues ya venía siendo reconocido en Hollywood gracias a su trabajo en “Matrix”, “Romeo + Julieta”, “The Best Man”, entre otros proyectos; pero una vez que empezaron las grabaciones todo cambió, ya que notó diferencias que no iban con la propuesta inicial.

Perrineau recuerda que aceptar el proyecto era dar un giro total al límite en el que se encontraban los actores negros en Hollywood en aquel entonces, así que se arriesgó; sin embargo, las diferencias salariales y la falta de equidad en la historia de los personajes complicó todo. El papel de Michael Dawson fue relegado hasta el punto de desaparecer. A medida que avanzó la primera temporada, se dio cuenta que sus apariciones disminuían y perdía protagonismo, pero la gota que derramó el vaso fue en la segunda temporada, cuando leyó en el guion que su hijo en la ficción había sido secuestrado y que solo una vez en la historia él preguntaba por su paradero. Esto no le cayó para nada bien.

Harold Perrineau dio vida a Michael Dawson en la serie "Lost", que recientemente cumplió 20 años. (Foto: ABC)

En aquella oportunidad, pidió reunirse con el equipo de producción, encabezado por los showrunners Damon Lidelof y Carlton Cuse, para hacerles saber su incomodidad y decirles que él no podía ser “otra persona a la que no le importaban los niños negros desaparecidos, así sea en la ficción”. Este mensaje solo reforzaba la narrativa que a nadie le interesaba que sucedía con los niños negros en la vida real y él no quería que se remarcara los estereotipos raciales.

Esto no fue tomado a bien por sus jefes, quienes creyeron que Perrineau los estaba calificando de racistas y terminaron retirándolo de la serie sin mayor explicación. Esta historia fue comprobada por el mismo actor en el libro “Burn It Down: Power, Complicity and a Call For Change in Hollywood”, de Maureen Ryan.

¿Qué dijo sobre su salida de “Lost”?

Aceptar su salida de la serie no fue fácil; sin embargo, Perrineau asegura que la gente recuerda su personaje con cariño, ya que en la calle lo siguen llamando ‘Michael’. Tras el fin de su participación en “Lost”, asumió nuevos retos profesionales y, para él, es parte de la vida del actor.

“Una de las cosas interesantes de ‘Lost’ es que para la gente fue difícil olvidar al personaje, en la calle todavía me llaman ‘Michael’ todo el tiempo, ya no veían más a Harold. Para mí, eso está bien porque significa que hice bien mi trabajo, entré e hice lo que tenía que hacer. Me encanta ser un actor y estoy dispuesto a asumir nuevos retos”, reconoció Perrineau a El Comercio.

Sobre su salida, contó su historia en el libro de la periodista Maureen Ryan y ahora reafirma que no quería remarcar estereotipos en torno a los problemas raciales. “El libro habla de muchos tiempos difíciles (en el rodaje de ‘Lost’) y cosas así, sabes, a veces la vida es difícil. No quería remarcar estereotipos y sucedió todo lo que ya se sabe”, aseguró el actor.

A 20 años de la serie, Damon Lindelof, guionista y productor de la serie, ha reconocido públicamente que cometió algunos errores. “recuerdo que hice daño a la gente. Estaba sufriendo y esa era mi justificación para ignorar el sufrimiento de los demás, incluso cuando yo lo estaba causando”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado 22 de septiembre.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Lindelof se pronuncia sobre la polémica de “Lost”, ya que anteriormente admitió que por su “inexperiencia como jefe” creó un “clima de peligro creativo y asunción de riesgos” en el estudio de grabación. Además, admitió que fracasó como un buen jefe, pero que actualmente ha crecido a costa del “trauma de las personas a las que hice daño en ‘Lost’”.

Al respecto, Perrineau tiene algo que decir: “Damon tiene el derecho de decir lo que quiere sobre sí mismo ¿Verdad? Lo que piensa que sucedió. Y eso es su viaje, respeto eso. Sé que él y yo nos sentamos, hablamos de cosas. Ambos hemos sido capaces de crecer y evolucionar. Como dije, a veces las cosas son difíciles. Y así es como la vida es”.

“Lo genial de esto es que, en lugar de caminar por y mantener esas cosas malas para siempre, nosotros, como dos hombres grandes, nos sentamos y hablamos de eso y lo conseguimos. Entonces, no tengo nada que decir sobre eso. Solo puedo decir que ambos hemos crecido suficiente para sentarnos y hablar del tema”, sentenció.

Tras “Lost”, Harold Perrineau asumió nuevos retos televisivos, casi todos ligados al mundo del terror. (Foto: Universal+) / Jessie Redmond

Nuevo reto en televisión: “From”

Tras “Lost”, Harold Perrineau asumió nuevos retos televisivos, casi todos ligados al mundo del terror. Actualmente, tiene el papel protagónico del sheriff Boyd Stevens en “From”, cuya tercera temporada ya llegó a Perú a través del servicio de streaming Universal + y presenta una historia de misterio sobrenatural, gore y pesadilla en un pueblo maldito, criaturas nocturnas y familias atrapadas en medio de un bosque, la serie ideal para los fanáticos del género. Por si fuera poco, este proyecto no es solo aclamado por el público, también ha sido reconocido por el mismo Stephen King, quien destacó “la manera maravillosa” en la que se cuenta una aterradora historia.

“Soy un gran fan de Stephen King. Recuerdo ser un niño de Brooklyn en el tren leyendo ‘Firestarter’. Soy un fan de Stephen King desde hace mucho, y cuando el rey del horror dice que deberías ver este show (‘From’), yo digo: ‘¡sí! ¡sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!’. Así que estoy muy emocionado por eso”, admitió el actor, quien recordó que “From” tiene mucha inspiración de producciones como “It” y “The Shining”.

“’From’ tiene elemento de “‘It’, como el monstruo saliendo del agua, como la cosa asombrosa detrás de un árbol en un garaje. Tiene todo ese componente de ‘It’. También tiene cosas fantásticas que se siente como ‘The Shining’ porque, al final del día, es extender la psiquiatría humana hasta el límite y luego, ¿qué sucede después?... Todavía estamos dibujando la línea entre ambas películas. Creo que todavía estamos en el medio de eso porque tienes todos esos elementos ahí”, dijo.

“From” está ambientada en un pequeño pueblo sin salida en el que, todas las noches, sus habitantes deben cerrar las puertas de sus casas y cubrir las ventanas para evitar ser invadidos por presencias demoníacas. En su tercera entrega, la serie de suspenso sigue generando escalofríos cada vez que atardece y las criaturas salen al acecho para cometer los asesinatos más brutales.

“En esta temporada, habrá muchas respuestas a las preguntas que la gente nos ha estado pidiendo, una vez que tengas esas respuestas, vas a tener algunas nuevas preguntas, como, ok, ¿ahora qué? Así que esta temporada, la temporada 3, va a ser muy oscura. Verás a los personajes pasando por cosas que son difíciles de ver, pero a la vez son emocionantes”, aseguró el protagonista.

“From” está protagonizada, entre otras figuras, por Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord y Ryicky He. Todos los episodios de la primera y segunda temporada de la serie están disponibles en Universal+.

Sobre sus hijos y la música

Lo que se hereda no se hurta, y Harold Perrineau tiene claro que la vena artística ha sido heredada por sus hijos, quienes ahora protagonizan diversos papeles en cine, televisión y servicios de streaming. Por si fuera poco, también están ligados a la música. Si bien Perrineau reconoce que no es un músico, su carrera está vinculada al ambiente musical, pero descarta hacer algo en solitario, solo se animaría a lanzar una producción con sus herederos.

“He hecho que mis hijos estén muy interesados en la música. Ellos son realmente buenos en ello, están mejorando todo el tiempo. Y si participo musicalmente en cualquier cosa, probablemente participaré con ellos, no yo como artista, cualquier posibilidad será a través de ellos”, admitió Perrineau.

