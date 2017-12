Hulu vs. Netflix y Amazon: la feroz batalla por el streaming

La compra de Fox por parte de Disney no se traduce solo en la apropiación de numerosas franquicias. Quizás sea una declaración de guerra de Mickey Mouse en el mercado del streaming. Gracias a esta transacción, ahora Disney suma un 60% del accionariado de Hulu, la plataforma que este año dio el batacazo con "The Handmaid's Tale", primera ficción en streaming en obtener el premio Emmy a Mejor Serie Dramática. Netflix y Amazon presenciaron el logro con envidia. Otro buque insignia de Hulu es "The Path", serie sobre la manipulación y la crisis de la fe que estrenará su tercera temporada en el 2018.

La adquisición de Hulu, desde luego, cuenta con un fin a largo plazo. Se sabe que Disney, en algún momento del 2019 o quizás después, lanzará su plataforma de streaming. ¿Lo hará con Hulu o lo transformará? ¿Netflix y Amazon tiemblan? Hulu cuenta con unos 16 millones de suscriptores en EE.UU. y Netflix con cerca de 110 millones en el mundo. Por ahora.

—Guiños a la realidad—

"The Handmaid's Tale" se ambienta en el futuro para dialogar inquietantemente con el presente. En la serie, un gobierno autocrático y cegado por la religión ha convertido a las pocas mujeres fértiles en esclavas reproductoras. Tal drama se concentra en una de las siervas que es interpretada por la inmensa Elisabeth Moss. Por vías legales, "The Handmaids's Tale" se estrenará en el 2018 en Latinoamérica por el canal de Paramount, mientras que su segunda temporada llegará en abril en EE.UU. Difícil que Trump sea fan de esta distopía.