Basada en la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman, “I Am Not Okay with This” (“Esta mierda me supera” en español) es una serie de Netflix que sigue la vida de Sydney, una chica de 17 años, quien experimenta la etapa adolescente lidiando con la escuela, los conflictos con su madre, su sexualidad, la vergüenza, la angustia, el enamoramiento que siente por su mejor amiga y otros problemas típicos de su edad.

Sin embargo, a medida que su vida se va desarrollando, Sydney lentamente comienza a descubrir que tiene poderes telequinéticos, que chocan con el resto de los cambios que está viviendo y lo complican todo.

Tráiler de Esta mierda me supera

El rodaje de “I Am Not Okay with This” comenzó en Pittsburgh en junio de 2019. Mientras la ciudad de Brownsville, Pensilvania, sirvió como ubicación principal, la escuela autónoma Westinghouse Arts Academy de Wilmerding se utilizó como el exterior de la escuela secundaria.

La nueva serie está dirigida por Jonathan Entwistle, responsable de la adaptación de otro libro de Forsman, “The End of the F *** ing World”, y tiene un elenco conformado por Sophia Lillins (“It”), Wyatt Oleff (“It”), Sofia Bryant (“The Good Wife”, “The Code”), Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong (“Falling Water”) y Richard Ellis (“Should I Do It?”).

Los ocho episodios de la primera temporada están disponibles en Netflix recién desde el miércoles 26 de febrero de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Sophia Lillis y Sofia Bryant en "I Am Not Okay with This" (Foto: Netflix)

¿”I AM NOT OKAY WITH THIS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque la popular plataforma streaming no ha renovado la ficción para una segunda tanda de episodios por lo visto en el último episodio, donde tras asimilar lo que descubrió de su padre, Syd promete mantener una actitud positiva de camino al baile escolar, es probable que la historia de esta joven continúe.

El cierre de la primera entrega parece indicar que Netflix tiene mucha confianza en esta serie, sin embargo, no sería la primera vez que el servicio streaming cancela un show que terminó con un cliffhanger.

Por su parte, Sophia Lillis, protagonista de “I Am Not Okay with This”, anhela una nueva temporada. “¡Yo espero que sí! Pero aparte de eso, tengo otras cuantas cosas a punto de estrenarse: (la película de terror fantástico) “Gretel & Hansel: Un oscuro cuento de hadas” y (una comedia que se llama) Uncle Frank”, dijo la actriz en entrevista con Vogue.

“El año pasado me lo pasé de un trabajo a otro y ahora va a salir todo a la vez, así que me lo voy a pasar muy bien. Después de todo eso, tengo pendiente otro proyecto, pero no sé cuánto puedo contar por ahora… ¡Es un western!”, agregó.

Asimismo, en una entrevista con Inverse Lillins dijo: "Una cosa que a Jonathan (Entwistle) realmente le gustó de esta temporada es que es una historia de origen de superhéroes. Siempre estaba pensando en una temporada 2. Cada historia de origen necesita un seguimiento. Así que, con suerte, tenemos que ver con la temporada 2".

El showrunner Jonathan Entwistle está de acuerdo con la joven actriz y comparó la posible trama de “I Am Not Okay with This 2” con varias otras historias famosas. "Queríamos abordarlo como si contara la historia del origen ¿Qué pasa si el Profesor X nunca aparece para llevarte a la academia? ¿Qué tal si creces en un suburbio de Pittsburgh y Hagrid nunca te lleva a Hogwarts?", explicó a Inverse.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “I AM NOT OKAY WITH THIS”?

Si Netflix renueva “I Am Not Okay with This” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a inicios del 2021.