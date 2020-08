“I’ll Be Gone in the Dark” no es una serie fácil de ver. Es bastante impresionante por la forma tan explicita de cómo es narrada. Esta producción exclusiva de HBO Go narra cómo la escritora Michelle McNamara sigue los pasos de un asesino serial y violador que aterrorizó California entre los años 1974 y 1986. Este proceso se convirtió en una obsesión para ella.

Esta serie de seis episodios está basada en el libro homónimo de McNamara “I’ll Be Gone in the Dark”, que fue terminado tras su repentina muerte, y que fue una pieza clave para encontrar a un expolicía, que actualmente se encuentra esperando su sentencia por los más de 13 asesinatos que cometió.

“El asesino sin rostro”, nombre como está titulado en español, resalta entre todas las series sobre asesinos seriales que se han publicado en los últimos años. Esta reinventa la fórmula con una combinación original de autobiografía de la autora y su más grande investigación.

En el transcurso de la serie, la autora va contando cómo escribir sobre crímenes se vuelve su obsesión. Su blog “True Crime Diary” , el cual inició en el 2006, se vuelve algo más que un simple pasatiempo y siente la necesidad de estar en el lugar del crimen para poder brindar una mejor versión de los hechos.

Sus investigaciones dejan de ser solo reclutar información en la web y se convierte en algo parecido a una investigadora privada. Esta pasión por escribir sobre lo no resuelto, pero para ser más específicos sobre crímenes, inicia en la adolescencia, luego de que una vecina es asesinada en su antiguo barrio de Illinois.

McNamara estudió literatura e intentó convertirse en guionista para TV. Sin embargo, no logró conseguir un espacio en ese medio. Su blog se convirtió en lo que ella quería para su vida.

Mientras vivía en Los Ángeles, conoció al actor y comediante Patton Oswalt, con quien se casó y tuvo una hija. Oswalt es una pieza fundamental en el documental, explica bastante bien cómo era McNamara, más allá de ser una talentosa escritora e investigadora apasionada.

SU MÁS GRANDE OBESIÓN

El blog de Michelle McNamara se convirtió en uno de los más populares de Estados Unidos, y sin querer hizo que tuviera contacto con una red de detectives. Durante este proceso, conoció un caso en particular que robó toda su atención. Un violador y asesino serial de California que era casi un mito, y para ella se convirtió en un reto.

No había sospechosos para este caso. La policía lo había llamado “acosador nocturno original” o “el violador del Area Este” durante muchos años. Este sujeto había cometido crímenes casi perfectos que no habían dejado rastro para llegar con él.

Entre los años 1974 y 1986, cometió al menos 13 asesinatos y 50 violaciones, y luego desapareció sin dejar huella o pruebas de vida. McNamara se obsesionó con él y lo rebautizó como “el asesino del Golden State”, el nombre con el que se le conoce hasta hoy. La escritora empezó a seguir su rastro. En realidad, hizo más que eso. Se metió a la mente de este sujeto y su minuciosa investigación hizo que conociera detalles escabrosos de estos crímenes.

La autora murió de forma repentina antes de poder terminar su investigación, ya había mostrado diferentes síntomas de ansiedad e insonmio, pero con esta investigación empeoró más. Tuvo que empezar a tomar pastillas muy poderosas para poder dormir, y murió por una sobredosis accidental de fentalino, el mismo día y por la misma causa que falleció el famoso cantante Prince.

Su esposo quedó destrozado, hecho que también es narrado en el documental. El actor decidió buscar a dos colaboradoras para que logren terminar el libro que había iniciado su esposa sobre este caso, y así rendirle homenaje y presentar su más grande sueño.

El libro ayudó a que se conocieran nuevos detalles de estos crímenes, que hasta el momento habían sido perfectos, e hizo que el círculo se cerrara.

Después de 32 años de su desaparición y dos años después de la muerte de McNamara, se logró encontrar al asesino serial. Sin duda es una de las series documentales más completos e intrigantes de los últimos años.

