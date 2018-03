"Dragon Ball Super": analizamos el posible desenlace y futuro del anime

El universo está a punto de ser destruido y parece que, esta vez, Gokú no podrá salvarlo. No interesa que él sea el guerrero más poderoso de la Tierra: en "Dragon Ball Super" ha sido derrotado en más de una ocasión. Ahora todo dependerá del resultado de su batalla contra Jiren, peleador de inagotable energía que, hasta el momento, no ha tenido problemas para humillarlo. El desenlace se conocerá en los siguientes dos episodios (a estrenarse en Crunchyroll

los sábados 17 y 24) que marcarán el final de la serie.

A diferencia de otras entregas de "Dragon Ball", en "Dragon Ball Super" las apuestas no están del lado de Gokú. Si bien allí él ha hecho gala de su habilidad para alcanzar poderes inimaginables, estos no han sido suficientes para obtener una victoria. Por ejemplo, recientemente se le vio dominar la Doctrina Egoísta (o Ultra Instinto), transformación que lo sitúa en un escalón más arriba que los mismos dioses, pero según los avances del siguiente capítulo, con ello solo igualaría el poder de Jiren. ¿El resultado final será un soso empate?

UNA NUEVA ESPERANZA

​Tuvieron que pasar 21 años para que "Dragon Ball" volviera a la pantalla chica con una nueva temporada y ahora, luego de casi tres años de emisiones, "Dragon Ball Super" se despedirá. Ello, sin embargo, no significará el adiós de la ficción. Aunque no hay fecha definida, se sabe que pronto se estrenará una película que narrará los orígenes de los saiyan, raza a la que Gokú y Vegeta pertenecen. Dicha cinta promete superar a sus mediocres predecesoras "La batalla de los dioses" (2013) y "La resurrección de Freezer" (2015).

De Dragon Ball a Dragon Ball Super: las evoluciones de Gokú. (Fuente: El Comercio)

Además, muchos fanáticos están seguros de que el anime regresará pronto con una nueva saga. Ellos afirman que "Dragon Ball Super" ha dejado varios cabos sueltos (como la existencia de varios universos inexplorados), una forma de dejar la puerta entre abierta para retomar la historia en un futuro cercano. Siempre habrá nuevos mundos con peleadores de asombrosos poderes, así que solo queda esperar.