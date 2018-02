En el Seattle Grace Hospital, nosocomio en el que se desarrolla la serie “Grey’s Anatomy”, nunca hay días tranquilos. A su sala de emergencias siempre llegan pacientes con peculiares casos, como el grupo de jóvenes que protagonizarán el capítulo 300, que se estrenará en nuestro país la noche del lunes, por Sony.

Según el avance de esta entrega titulada “Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story”, estos muchachos disfrutaban de la montaña rusa de una feria de diversiones, hasta que, de pronto, esta se salió de su eje y cayeron al suelo. Ellos quedarán al borde la muerte, por lo que los galenos tienen poco tiempo para hacer su trabajo y salvarlos.

Sin embargo, como es costumbre en esta ficción televisiva, los problemas no se circunscribirán a los pacientes. Veremos, por ejemplo, cómo la experimentada doctora Meredith Grey tiene que decidir entre operar a los jóvenes o perderse la gala en donde recibiría el máximo galardón al que puede aspirar un médico. Como si fuera poco, hacia el final del capítulo, ella recibirá una inesperada llamada. Drama directo a la vena.

FICCIONES QUE SE MEZCLAN

Recientemente, la producción de “Grey’s Anatomy” anunció que el 1 de marzo se emitirá en Estados Unidos un episodio especial que unirá la ficción con su ‘spin-off’, “Station 19”. Según se sabe, dicho capítulo (“You Really Got a Hold on Me”) mostrará los esfuerzos de la bombero Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) para que un par de niños víctimas de un incendio sean atendidos. Habrá que esperar su estreno en el Perú.