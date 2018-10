Lo padece la realidad, pero lo goza la ficción: los desvaríos, la judicialización y la criminalización de la política son un inagotable surtidor de relatos. También provee narrativas diversas lo que la política no suele mostrar públicamente. Es decir, sus intenciones más retorcidas. "House of Cards" ha sabido capitalizar esos deseos pútridos. En las historias, la peor cara del ser humano siempre es un anzuelo. Queremos saber sobre lo que no nos atrevemos a hacer; contemplar si la amoralidad tiene límites. Quizás la muerte sea una frontera. Ya se han visto imágenes de la tumba de Frank Underwood, encarnado por el expectorado Kevin Spacey.

En el universo de "House of Cards" –su sexta y última temporada se estrena este 2 de noviembre por Netflix–, sin embargo, el valor de un deceso se relativiza. Greg Kinnear es una de las novedades del elenco, y él sentenciará: "La muerte está sobrevalorada".

"House of Cards" recurre a ese morbo y otros ganchos para generar complicidad. Entonces un personaje puede mirar a la cámara y hablarle al público: "No nos rendimos ante el terror. Nosotros creamos el terror".

EN VIDEO: Avance de temporada de "House of Cards" sin Kevin Spacey. (Fuente: Netflix)

Pero ese personaje –Frank Underwood– no estará más. Su posta será tomada por su esposa Claire Underwood (Robin Wright), la primera presidenta en la historia de Estados Unidos de esa realidad alternativa. Ella también le hace guiños a la cámara.

El Comercio fue convocado para enviar preguntas por escrito dirigidas a los actores de la serie. El resultado son las declaraciones de Robin Wright y Michael Kelly –quien interpreta a Doug Stamper, el operador político en la luz y en la sombra– compartidas por varios medios, entre ellos este Diario.

Wright afirma: "[Esta última temporada con Claire Underwood] es una exploración luego de que finalmente llegó su turno […] Por primera vez, actuará sola y se dará cuenta de que no puede confiar en nadie […] Ella, por supuesto, se enfrentará a muchos retos y a hombres poderosos dentro y fuera de la administración. También será muy estratégica, y la manera de serlo será hacerse de nuevos amigos y crear enemigos alrededor de ellos".

En otras palabras: bienvenidos al eterno arte de la guerra, esa práctica que en la política peruana luce tan pedestre y estrambótica.

Además, las mujeres tomarán la iniciativa. Semanas atrás, la actriz Patricia Clarkson señaló a la agencia Press Association que "House of Cards" (casa de naipes) debe rebautizarse como "House of Women" (casa de mujeres).

CRISIS, OPORTUNIDAD Y DESPEDIDA

​Quizás lo mejor que le pudo haber pasado a "House of Cards" es que Frank Underwood ya no esté.

Adaptación de la serie británica (1990) del mismo nombre basada en las novelas de Michael Dobbs, su versión estadounidense arrancó por lo alto en el 2013. Netflix marcaba un hito. Era una declaración de intenciones del servicio de streaming para convertirse en el monstruo todopoderoso que es en la actualidad. En esos primeros episodios, el director David Fincher sentó las bases de un estilo audiovisual brillante para retratar las mentes articuladas y, al mismo tiempo, desquiciadas y manipuladoras.

Las últimas temporadas de "House of Cards", en cambio, ya no sorprendían. Incluso la serie parecía una parodia de sí misma (esos trazos gruesos y maniqueos de la maldad). Pero no todo estaba perdido. Entre sus cualidades rescatables, Claire Underwood no dejaba de crecer. Hacia el final de la quinta entrega, era claro que ella iba a tener su oportunidad.



Entonces "House of Cards" fue visionaria a su modo para dialogar con el presente y el futuro de la realidad. Las acusaciones por violación y acoso sexual contra Kevin Spacey comenzaron a asomar en octubre del 2017 y conmocionaron, pero las circunstancias estaban dadas para convertir su caída en una oportunidad. Ahí estaba lista Claire Underwood, lo que encaja perfecto en la era de #MeToo y otras causas feministas.

Michael Kelly es el operador político Doug Stamper. Hay rumores de un 'spin-off' sobre él. (Foto: Netflix)

Sobre esos guiños a la realidad, Michael Kelly indica: "Una de las cosas más interesantes de la serie es que, cada año, sucede algo en la realidad que conecta con el relato. Puede ser un hecho pequeño o grande, pero siempre ocurre algo. Eso no se puede predecir, ya que la serie es planificada con anticipación".

Este carácter imprevisible será afín al desenlace de "House of Cards", según Robin Wright. Consultada sobre cuál es el momento más impactante de esta última temporada, la actriz señala: "[Creo que es] el final, que cambió varias veces. La decisión que se tomó sobre el desenlace fue impactante y genial".

Las palabras de Wright han sido muy solicitadas en los meses recientes. Tras un período de silencio, en julio de este año la intérprete declaró sobre Kevin Spacey. Lo hizo en el programa "Today", de la cadena estadounidense NBC. Ella afirmó: "Kevin y yo nos conocíamos entre las acciones, los cortes y los descansos, donde bromeábamos. No conocía al hombre. Realmente éramos compañeros de trabajo, nunca socializamos fuera de él".