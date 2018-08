Izan Llunas de "Luis Miguel, la serie": "Soy y seguiré siendo un niño normal"

Fue una jornada larga de entrevistas en Lima. Izan Llunas necesitaba un descanso. Segundos atrás, un fotógrafo le pidió que se sentara en el suelo de una habitación del hotel María Angola. Entonces el actor y cantante español aprovechó esa posición para quedarse tirado en el piso y recargar energías durante varios minutos. Pidió que le trajeran fruta. Jugaba con su celular. Lo hizo con la naturalidad e inocencia de sus 13 años. No se preocupaba por el qué dirán este chico que la pasa bien, continúa con sus estudios en su natal Ibiza, hincha por el Barza y se distrae con los videojuegos. Izan también afirmó que, si pudiera elegir un poder, este sería el de la invisibilidad. Así no lo atraparían en las escondidas.

Este niño, además, es un predestinado. El abuelo de Izan es Dyango, el baladista de clásicos como "Cuando quieras, donde quieras" o "Esta noche quiero brandy". Y su padre es Marcos Llunas, el intérprete de hits como "Para conquistarte" o "Vale la pena". El coro del último tema versa así: "Es que vale la pena ser un bandido / es que vale la pena ser fugitivo / es que vale la pena, cuánto te quiero / es que vale la pena, por ti me muero".

Hoy el que acapara las luces es Izan, sobre todo luego de encarnar a Luis Miguel en la serie homónima e indiscutible hito televisivo. Ahora él y su equipo preparan su primer disco. No sabe si los temas serán en inglés o en español. El pequeño solía escuchar canciones en inglés, hasta que ese hábito cambió al reconocer la obra del Sol de México. Izan comentó, asimismo, que la serie "ha pegado" mucho más en Latinoamérica que en España, uno de los motivos por el que la fama no lo abruma en Ibiza.

Mientras su padre, sus allegados e Izan deliberan el rumbo de su debut musical, él estuvo en el Perú por una actividad por el Día del Niño. También aprovechó la estadía para promocionarse. Conversamos con el actor y cantante que aún lleva el pelo largo, lo que incrementa su parecido con Luis Miguel cuando era niño.

—En estos momentos, en tu lista de Spotify, ¿qué artistas están sonando?

¿Cómo? ¿Que me gusten?



—Sí.

Bruno Mars, The Weeknd, Dua Lipa, Drake.



—Antes de encarnar a Luis Miguel, ¿conocías su música?

No lo conocía a Luis Miguel. Sí es verdad que escuchaba sus canciones en el coche, sin saber quién era.



—Luego de participar en la serie, ¿cómo cambió tu visión sobre él? En todo caso, ¿cómo has cambiado?

Nada, la verdad. Soy y seguiré siendo un niño normal, que sigue yendo a la escuela.



—¿Te gustan sus canciones?

Ahora que las conozco, sí, me gustan.



—De la historia de Luis Miguel, ¿qué valoras, destacas o admiras? ¿Qué te gusta?

Lo que más me gusta –y es algo que él sigue teniendo– es la disciplina que ha tenido durante todos estos años.



—Ese es un punto fuerte de la serie, por la relación de amor y odio entre Luis Miguel y su padre y mentor Luisito Rey (Óscar Jaenada). ¿Qué te parece este vínculo?

Qué guay que hayan podido trabajar juntos, ¿no? Pero en otro punto, su padre le exigió demasiado, ¿no? Ha tenido que trabajar de más.



—Como Luis Miguel, provienes de una familia artística. Pero si no fueras actor o cantante, ¿qué te gustaría ser?

Mi padre y yo tenemos nuestro hobby que es pilotar coches. Sería corredor.



—¿Qué otros pasatiempos tienes?

Jugar al fútbol.



—¿Piensas en una carrera a largo plazo?

Sí, quiero dedicarme toda la vida a esto, como cualquier cantante.



—Hay muchos ejemplos de artistas talentosos y jóvenes que no pudieron tener una carrera larga. ¿Qué consejos u orientaciones te han dado para que esto no te suceda?

Mi abuelo y mi padre siempre me dicen que tenga los pies sobre la tierra. Y los tengo.



—Y disciplina.

Y también disciplina, sí.



—¿Cómo la trabajas?

Hago clases de piano, sigo estudiando, voy al cole y canto.



—¿Cuáles son los géneros musicales que más te entusiasman?

Pues el pop es lo que más me gusta. Lo de ahora.