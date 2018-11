Juan Pablo Raba: "Tuve que quitarme los prejuicios de lo que es ser un guerrillero"

Juan Pablo Raba vive un buen momento en su carrera. Pasó de ser Orestes, el amor de una muchacha con sobrepeso en la telenovela "Mi gorda bella" a interpretar a los narcotraficantes John Mario Martínez ‘Pirulito’ en "El cartel de los sapos" y Gustavo Gaviria en “Narcos”. Ahora lo vemos en “Distrito salvaje” como Jhon Jeiver, un guerrillero que escapa de la jungla tras la firma del tratado de paz colombiano. Sobre este personaje que intenta reinsertarse en la sociedad, hablamos con él.



—Durante muchos años la guerrilla tocó a tu país [Colombia]. ¿Qué sentimientos te produjo interpretar a Jhon Jeiver?

El primer reto que me propuse fue no juzgarlo; asumí su interpretación de la forma más objetiva posible, mi preparación fue muy concienzuda. Estudié y vi muchos documentales. Tuve que quitarme los prejuicios de lo que es ser un guerrillero. [...] Es un proyecto importante para la historia de Colombia, nuestro acontecer actual, la gente se ha identificado. En las grabaciones estaba tan concentrado en mi papel que me costaba verlo desde afuera. Conforme avanzaba la trama derramé algunas lágrimas.



—¿Qué pasaba por tu cabeza?

Pensaba en las personas que tienen una vida tan dura y que no tienen las posibilidades de escoger su propio camino.



—¿Cómo te tocó personalmente la guerrilla mientras viviste en Colombia?

Nos ha tocado a todos de una forma u otra. Han sido 50 años de conflicto, soportar la realidad de la guerra es duro. Aunque no estés en zona de conflicto, el país estuvo secuestrado.

—¿Habrá segunda temporada de "Distrito salvaje"?

Estamos a la espera de que nos den luz verde.

—¿Son buenos tiempos en tu carrera actoral?

Desde que decidí mudarme a Estados Unidos y buscar otros horizontes me ha ido mejor. En febrero terminé de grabar una cinta ["Justicia implacable"], con Jennifer Garner.



—¿Apuntas a Hollywood?

Hollywood es un concepto, mi búsqueda será siempre proyectos con equipos extraordinarios.

—Te hiciste conocido por tu papel de Orestes, en la producción "Mi gorda bella". ¿Volverías a las telenovelas?

Si es un buen proyecto, lo haría. Orestes todavía está vigente, la telenovela aún la pasan en diferentes países.

—¿Qué piensas de las plataformas de streaming?

Han cambiado la forma de hacer TV. La mayoría de los canales responde a intereses. Hay libertad creativa, eso es agradable para un artista.