Que su 1,55 metros de estatura a nadie engañe. A sus 18 años, la artista mexicana Karol Sevilla prácticamente ha logrado conquistar a todos gracias a su papel protagónico en "Soy Luna", la serie de Disney Channel que se encuentra en medio de una gira mundial –en los últimos meses ha ofrecido shows en Portugal, España y Alemania– y que llegará a nuestra capital para ofrecer un concierto este 23 de agosto, como parte de la tercera temporada de la producción.

—A tu corta edad te convertiste en la estrella del momento de Disney. Hay casos de artistas que empezaron como tú y se descarrilaron en el camino.

Me encanta ser chica Disney, me dieron la oportunidad de llegar al mundo que quería. Obviamente, es una gran responsabilidad el ser la cara de un proyecto tan increíble que hasta ahora no lo puedo creer. Siempre digo que tengo a Disney tatuado en la piel, me representa mucho y el personaje me permite llegar a diversos países. Sinceramente, no me siento presionada, estoy contenta.

—Escuché que eres una perfeccionista al extremo, ¿tanto así?

Siempre. Desde que me empecé a dedicar a esto [a los 6 años] soy así con mi trabajo. Llego con los textos aprendidos, a la hora puntual o antes de la citación [...]. Vengo de una escuela bastante grande como es Televisa y allá son muy estrictos. Cuando llegué a otro país [Argentina] cambiaron las reglas y me chocó un poco. Al principio me enojaba si alguien no llegaba con las líneas aprendidas, pero después sabes cómo llevarlo. Recuerdo que me decían [con acento argentino]: 'Bueno, relajáte un poco' [risas]. Pero me gusta ser así porque siento que eso habla bien de mi trabajo. Lo más importante es que he aprendido a equivocarme.

—Empezaste en la serie con 16 años. ¿"Soy Luna" reemplazó tu etapa escolar? Me imagino que entre ustedes pelean, ríen y lloran juntos.

Somos un elenco multicultural, aprendes un poco de todo. De repente, me escuchas hablando con otro tonito como el chileno o el español. Nuestra relación es de hermanos, estamos las 24 horas del día juntos. Hay malentendidos, pero las cosas siempre se hablan detrás de cámaras. Creo que es importante llevar una buena relación dentro y fuera de la serie porque somos un equipo. Sin uno, el barco se hunde. [La relación] va más allá de la envidia y todo eso. Son mi segunda familia.

—¿Cómo manejas tu rol en las redes sociales? ¿Eres cuidadosa con lo que publicas o sueles dar tu opinión sin más, si lo crees necesario?

Estoy 24/7 ahí, solo cuando trabajo dejo el celular. La vida nos dio la posibilidad de tener este medio, entonces hay que aprovecharlo pero con cuidado y sin llegar a los excesos... Hay riesgos en estas plataformas. Me muestro tal y cómo soy porque quiero que ellos [los fans] sean parte de mi vida. Tengo a mi ‘momanager’ [su madre] que está atrás de mí y me aconseja en lo que publico, pero tampoco es que me vayas a ver en sitios peligrosos. El lugar en el que más paro es mi casa y rodeada de peluches [risas].

—¿Cuál fue el mayor reto al que te tuviste que enfrentar durante la preparación y rodaje de la tercera temporada de la serie?

El tener que hacer crecer a Luna [...]. Me cambié de color de pelo a rubio y fue algo 'heavy' para mí. Yo quería mostrar a una Luna más guerrera y que ya tiene noción sobre su pasado. Lo más fuerte fue aprender a descubrir su verdadera identidad y seguir hacia adelante. Además que también pasa por problemas de adolescente, como las confusiones del amor.

—Y ahora que ya está por acabar la temporada. ¿Has pensado en qué otros proyectos te quisieras enfocar?Mi enfoque más grande y el del momento es la gira por Latinoamérica. Es un show bastante complicado, pero es un cansancio lindo y no me ha dado tiempo de pensar en otras cosas. Ya más adelante veré qué camino es el que tengo que tomar.