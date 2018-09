Kate del Castillo: "Me persiguieron políticamente en todos los sentidos"

La vida exagerada de la mexicana Kate del Castillo la ha llevado a moverse en los últimos meses, sobre todo, entre Bogotá y Los Ángeles. La actriz espera que el presidente Enrique Peña Nieto culmine su mandato el próximo 30 de noviembre para recién regresar a México. Ella desconfía de su sistema de justicia. Por ello es que la serie "Ingobernable" –su segunda temporada se estrena este viernes por Netflix– cuenta con una particularidad: la intérprete graba sus escenas fuera de tierras aztecas. El rodaje de esta entrega se concentra en la capital colombiana. Entonces Del Castillo aprovechó para matar a dos pájaros de un tiro: en Bogotá, ella también encara la realización de lo nuevo de la serie "La reina del sur".

En "Ingobernable", Del Castillo encarna a la primera dama de México. Todo cambia cuando el presidente es asesinado. La protagonista se convierte en sospechosa en medio de un sistema corrupto. Ella decide huir y pasar a la clandestinidad, mientras calcula cuándo contraatacar.

Esta trama tiene algo de un juego de espejos. En la vida real, Del Castillo también se sentía perseguida, en especial luego de conocer al narcotraficante 'El Chapo' Guzmán junto al actor Sean Penn. Supuestamente iban a hacer una película. Nunca se concretó. 'El Chapo' se fugó. Penn relató el encuentro para la revista "Rolling Stone". Del Castillo contó su versión de las cosas en "Cuando conocí al Chapo", documental en el que confiesa que tuvo sexo con Penn, lo que no le hizo ninguna gracia al intérprete estadounidense. Mientras tanto, Del Castillo era investigada por las autoridades por sus presuntos nexos con 'El Chapo'. Todo quedó en nada. Por cierto, el narcotraficante volvió a ser capturado y hoy está en una cárcel de Nueva York.

Del Castillo conversó con El Comercio por teléfono desde Los Ángeles, donde reside.

— ¿Qué es ingobernable: la vida, la política o las personas?

El título de la serie se refiere, sobre todo, al personaje de la primera dama, que es el que yo interpreto, pero también se refiere a un país, ¿no?, que ha sido mal gobernado durante toda la vida. Esta mujer viene a luchar y a cumplir con la palabra que entre su marido y ella dieron al pueblo mexicano, y que su esposo no cumplió. Ahora ella se siente con ese compromiso una vez que ya vivió con la pobreza y con los marginados. Es una mujer con entereza, integridad y amor hacia su país.



— Imagino que cada papel te enriquece y te transforma. En el caso de Emilia, ¿este rol qué te ha aportado? ¿Qué has aprendido de ella?

Pues, mira, he aprendido mucho porque, durante la primera temporada de "Ingobernable", íbamos de la mano, pasando por las mismas cosas. Ella era perseguida por el Gobierno Mexicano y lo mismo yo, entonces yo aprendí de ella y, al mismo tiempo, le prestaba mis experiencias y emociones, porque era lo que había a la mano en ese momento. Desgraciadamente vivimos en un país –y Latinoamérica en general– en el que tenemos que estar constantemente luchando. Y si eres mujer, peor, tienes que estar luchando constantemente para probarte. Nos cuestan las cosas tres veces más. Entonces, es una lucha constante, y eso te hace fuerte de verdad, el no dejarte vencer, y es lo que va a hacer Emilia. Ahora ella está, como dice el cartel, "al grito de guerra".



— ¿Qué le pasa a México, que es un país impresionante? ¿Por qué las cosas se tuercen de esa manera? ¿Cuál es tu lectura de la historia de México?

Estamos sometidos, ¿no?, por la religión, por el Gobierno. Se acostumbran a mantenernos callados todo el tiempo. Nos enseñan las noticias que nos quieren enseñar, y nada más. Pero todo eso está cambiando, gracias al telefonito, a Google y a todo eso. O sea, cada quien tiene la obligación de investigar lo que quiera. No podemos quedarnos con las palabras que nos dicen las noticias de Televisa, de TV Azteca o de quien sea. Tenemos la obligación, como ciudadanos, de ir a indagar, de levantar nuestra voz y de educarnos. Han sido malos gobernantes en un país que es una belleza y que es tan rico en tantas cosas. Bueno, así que esperemos a ver qué pasa en este nuevo sexenio [de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México que asumirá funciones el próximo 1 de diciembre]. Nos han tenido sometidos, nos han tenido con miedo. Casi tienes que dar las gracias por llegar vivo a tu casa, si es que no te han asaltado. Somos ahorita un México muy golpeado. Y no lo queremos permitir más.



— ¿Es cierto que en el rodaje de la primera temporada de "Ingobernable" estabas adormecida y que para la segunda entrega tu nivel de conciencia ya era mayor?

Sí, fíjate que no sé cómo le hice a la primera. Estaba adormecida, no estaba emocionalmente en el lugar en el que estoy ahora.



— ¿Eso fue bueno o malo?

Pues, yo creo que fue bueno, puesto que a la serie le fue bien [risas], y me nominaron a unos premios. Pero te puedo decir que lo disfruté más ahora, en esta segunda temporada. Estaba yo ya entera, despierta, e igual podía seguir prestando mi vida personal al personaje.



— La serie dialoga con la realidad. Y Peña Nieto, el presidente de México, ya se va. ¿Cómo calificas su desempeño?

Imagínate, ahí tengo muchas cosas que decir, pero yo no soy quién para juzgar a nadie. Lo que sí te puedo decir es que tiene que responder por muchas muertes... y así pasan y pasan los presidentes. En la vida le deseo el bien a todo el mundo, pero siempre nos dejan bien jodidos a todos los mexicanos cada vez que se va un presidente, ¿no? Tratan de lavarse las manos, que es lo que están haciendo ahorita, y es un gobierno en el que yo no confío y ya nadie confía. No sé qué más decirte. Simplemente estoy contenta de que ya haya terminado [el mandato de Peña Nieto]. Que sea muy feliz.



— ¿Se politizó tu proceso judicial?

Totalmente. Me persiguieron políticamente en todos los sentidos.



— ¿Cuándo volverás a México?

Espero estar ahí en Navidad, para pasarla con mis papás.



—¿Qué es lo primero que harás cuando pises nuevamente tierras mexicanas?

Me voy a echar unos taquitos y un tequila.

— En Bogotá, donde transcurren tus grabaciones, te hiciste un nuevo tatuaje, que es el de un mandala.

Sí, es una flor de loto.



— ¿Qué simboliza?

Pues, es protección y fortaleza. Me encantan los tatuajes, nada más que no me puedo tatuar mucho porque soy actriz y cuesta mucho trabajo taparlos. Me encantan los símbolos y todos mis tatuajes tienen un significado.



— ¿Te estás protegiendo de algo en particular? ¿O es una protección cósmica?

Es un poquito de todo. Quiero estar protegida y bien cuidada, eso ya lo hace Diosito desde arriba y yo también hago mucho para protegerme.



HITOS ACTORALES

"La mentira" (1998)

​Entre las telenovelas de la carrera de Kate del Castillo, acaso esta fue la que tuvo mayor resonancia. Un culebrón con los ingredientes de rigor: amor, pasiones, traiciones, confusiones y villanos de antología.

"La misma luna" (2007)

​Del Castillo intenta posicionarse en el cine con esta cinta sobre mexicanos indocumentados que sobreviven en EE.UU. El tono de la historia es el de un drama bondadoso. Su hábitat no es la pantalla grande: la actriz se mueve como pez en el agua en la TV.

"La reina del sur" (2011)

​Producción televisiva que convierte a Del Castillo en figura de la cultura pop. "La reina del sur" es uno de los máximos estandartes del subgénero narco. Es el triunfo del efectismo, el impacto y la grandilocuencia.