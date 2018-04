El juez federal Sergio Moro decretó este jueves la prisión del Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción por el caso Lava Jato.

Precisamente la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras motivó una reciente serie de Netflix titulada "El mecanismo", que, tras su estreno el 23 de marzo, recibió una amenaza de demanda por parte del político brasileño.

A propósito de ello recordamos la entrevista que el periodista José Tsang le hizo al director de la ficción:

La apesadumbrada realidad necesita vías de escape para evitar su colapso. La ficción es una de esas rutas. A veces ese camino da una vuelta y se dirige a su punto de origen: la ficción recrea la realidad no para mejorarla –esa sería una pretensión inútil–, sino para narrarla, radiografiarla, diseccionarla y rescatar emociones en medio del naufragio. Contar para intentar entretener y cautivar, pero también para entender y sobrevivir. El oficio de narrar es un acto de resiliencia.

Componentes de la realidad que alimentan la ficción pueden ser la corrupción o las pesquisas contra viento y marea para desentrañarla (derrotarla ya es otro precio). O la penosa tierra en trance de la política. Piénsese en el potencial tragicómico de Alejandro Toledo. O en ese subgénero de presidentes o autoridades con poca pericia para tomar un fierro caliente y salir airosos (remítase a los personajes secundarios de la serie “House of Cards” o de la película “Las horas más oscuras”). Actualmente el imaginario político peruano ha sido poseído por Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y la Operación Lava Jato, también conocida como la Operación de Autolavado emprendida por la policía federal de Brasil para desmenuzar la descomunal red de corrupción que hipnotiza a empresarios, políticos y testaferros (los puntos de ejecución de fachada involucraban gasolineras, una lavandería y otros establecimientos). Hace rato que el olfato de la industria audiovisual de Brasil la llevó hacia allí. Este 23 de marzo se estrenará “El mecanismo”, serie de ocho episodios inspirada en la Operación Lava Jato. Va por Netflix.

QUIEREN DINERO

​José Padilha, el creador y director de “El mecanismo”, conversa por teléfono con El Comercio. Se le recuerda que en el Perú más de un ex presidente ha sido acusado de haber recibido dinero de Odebrecht. Él afirma: “Cuando el público [peruano] termine de ver la serie, estará muy convencido de que todos los que recibieron dinero de Odebrecht son culpables de corrupción. Tan simple como eso. Odebrecht emprendió una operación gigantesca en varios países. No solo usaba los bancos: incluso los compraba. Sus alcances, desafortunadamente, llegaron al Perú. En la serie, nos centramos en Lava Jato y en lo que pasó en Brasil, no en lo que ocurrió en Panamá, Argentina o el Perú. Pero fijándose en la corrupción en Brasil, uno también puede darse una buena idea de cómo funciona la corrupción en el Perú. La corrupción es la misma”.

Tráiler de "El mecanismo", serie de Netflix. (Fuente: Difusión)

El protagonista de “El mecanismo” es Marco Ruffo (Selton Mello), un impulsivo y querible policía federal que humanamente pierde los modales, cruza los límites y da con un colosal entramado corrupto gracias a su obsesión y terquedad. Este antihéroe y padre de familia lanza varias frases meditabundas: “Nadie combate un cáncer y sale ileso”, “En Brasil, la gente piensa que ser policía es invadir favelas y enfrentarse a los traficantes a balazos. Eso no es ser policía. Eso es ser un policía idiota”, entre otros apuntes filosos. ¿Es “El mecanismo” el tipo de relato en el que la realidad se devora a la ficción? Padilha –quien dirigió el remake del 2014 de “Robocop” y su ciencia ficción enfocada en la descomposición policial– responde: “En la actualidad, en Estados Unidos está Donald Trump, en Rusia tenemos a Vladimir Putin y en Venezuela está Nicolás Maduro. Es como si el mundo se hubiera vuelto loco. En todas partes, la realidad puede tener aspectos más extraños que la ficción”.

¿Mira el porvenir con esperanza o desaliento? El realizador carioca comenta: “Debemos ser capaces de enviar a prisión a los políticos, las autoridades y los empresarios poderosos. Marcelo Odebrecht fue a la cárcel. Así es que en Brasil tenemos un poco de esperanza, aunque es difícil porque no podemos confiar en la Corte Suprema, cuyos procesos están manipulados. Pero ahí está la presión de la sociedad y de la prensa –como está sucediendo en el Perú– para que las cosas se desarrollen como debe ser”. Una interrogante de rigor: ¿aparecerán Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en la serie? José Padilha contesta con un rotundo “sí”, aunque el comunicado de la producción puntualiza que “El mecanismo” es “una serie de ficción inspirada en el Caso Lava Jato”, cuyos personajes “tienen nombres ficticios”. El director agrega: “La corrupción es real. La conocemos, yo la conozco, tú la conoces y las poblaciones de Brasil y el Perú la conocen. La serie cuenta con un gran elenco de actores y la producción de una ficción, pero está basada en hechos reales. Entonces la pregunta no es si conocemos o no estos sucesos. Lo que debemos preguntarnos es cómo debemos organizarnos para lidiar con ellos y hacer algo al respecto”.