Ruggero Pasquarelli de "Soy Luna": "Me gustaría ser el malo más malo de la trama"

Con un acento italiano al que le agrega alguna jerga argentina, Ruggero Pasquarelli atiende nuestra llamada. El artista de 24 años que interpreta a Matteo –el galán de la serie juvenil "Soy Luna", por Disney Channel– regresará a nuestra capital junto al elenco de la trama. Llegarán el 23 de agosto como parte de la gira de su tercera temporada.



Aunque Pasquarelli es italiano de nacimiento, reconoce que Argentina se ha convertido en su segunda casa. "Después de vivir allí siete años, Argentina es un hogar. Los dos países son parecidos, entonces no hay algo que choque entre ambas culturas. Es como estar en familia", afirma el actor.

"Soy Luna" sigue la historia de Luna Valente –interpretada por la mexicana Karol Sevilla–, una chica amante del patinaje y la música, cuya vida cambia al mudarse abruptamente de ciudad. La diversidad es una característica importante entre los integrantes del elenco: Argentina, Chile, España, Italia y México son algunos de los países con los que están relacionados los actores. Ello estimula una cierta familiaridad que un público diverso puede llegar a tener con los personajes. "Cada persona que nos sigue se puede ver reflejada en alguno de nosotros. Los mexicanos, por ejemplo, se sienten cercanos con Luna y Simón por el acento y la música que escuchan. Para los fans es una ayuda que existan diversas posibilidades de encontrar a su personaje favorito. Eso está buenísimo porque yo también saco un aprendizaje de mis compañeros", anota.

COMPROMETIDO

El intérprete asegura que cada vez que asume un reto actoral se involucra al 100%, pero que en un futuro le gustaría asumir el papel diferente al del galán de la historia. "Siempre trato de ponerle toques de Ruggero para no que no se salga de la normalidad [...]. Si tuviese la oportunidad de elegir, quisiera hacer algo diferente a mi esencia. Y con eso no me refiero al malo de la historia, sino al malo más malo de la trama'", dice entre risas.

Ruggero Pasquarelli (Foto: Difusión)

Sobre el rodaje de la serie, los ensayos de la gira y su vida privada, Pasquarelli afirma: "Es agotador, pero nosotros aceptamos ser parte de esto. Obviamente, en los ensayos nos desgastamos físicamente porque no paramos, pero preparamos el mejor show para el público", finaliza.

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: Pelousse del Jockey Club. Dirección: Av. El Derby Puerta 4, Surco. Fecha: jueves 23 de agosto, 8:30 p.m. Entradas: desde S/ 36 en Teleticket.