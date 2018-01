Veinte años antes de que "Juego de tronos" reinara, otra serie obsesionó a una generación, o mejor dicho, la abdujo: "The X Files". Desde el miércoles 3 de enero, esta ficción de misterios sin resolver y percances paranormales regresará con su undécima temporada.

Para hablar con sus protagonistas y creadores, El Comercio asistió a la última Comic Con de Nueva York.

Adonde vaya, David Duchovny será reconocido como Fox Mulder, el creyente que nunca dejó de buscar a su hermana secuestrada por extraterrestres. ¿Cómo es meterse en la piel del agente tantos años después?, le preguntamos en un espacio habilitado para la prensa. Responde parco, como ya lo conocen sus fans. "Es lo que hace un actor. Es como trabajar con un nuevo personaje. Son los trucos del oficio, si te los revelara tendría que matarte", bromea Duchovny.

Gillian Anderson es más amigable. Para interpretar a la agente Dana Scully, ella prefiere ver de nuevo algunos episodios antiguos, imaginar

"qué hace a Scully lo que es" o fantasear esos "años intermedios" en los que su personaje no apareció en alguna serie o película.

Para Mitch Pileggi, quien es el jefe Walter Skinner, fue como montar bicicleta otra vez: "Interpretamos a estos personajes por tanto tiempo

que son parte de nuestro ADN. Cuando hicimos los últimos seis episodios del 2016, fue como un 'aquí estamos otra vez' después de

tomarnos un fin de semana muy, muy largo".

"The X Files": hablan Mulder y Scully. (Video: El Comercio)

FUTURO ABIERTO

El "revival", retomar series años o décadas después de su final, es pan de todos los días en Hollywood, "The X Files" no es única en ese aspecto y tampoco se rige por reglas distintas. Chris Carter, el creador, la tiene clara: el nuevos "X Files" no es solo para los fans de toda la vida, quienes discutían teorías en las listas de interés por email o revisaban foros, esos ancestros de las redes sociales; sino para los que vieron la serie mucho después.

"No hay manual para traer a una serie de regreso luego de no haber estado al aire por años, nadie te enseña cómo hacerlo. Hay una audiencia dura para la que haces la serie, y hay una nueva audiencia, gente que a veces ni siquiera había nacido cuando 'The X Files' estaba al aire; es caminar en una línea muy delgada", contó Carter a la prensa internacional.

"The X Files" regresa con 10 nuevos episodios, en su mayoría historias independientes, entendibles para el espectador casual; los otros exploran la "mitología": extraterrestres, el misterio de William (hijo de Mulder y Scully cuya historia se desarrollará de forma "interesante", asegura el creador), la conspiración que engloba al mundo. ¿Hay futuro para la historia? ¿Cuál es el gran plan de la producción? ¿Cuántas temporadas más puede haber? "Ya no pienso en eso", dice Carter, conocedor de la única verdad que tal vez el creyente y la escéptica nunca descubran.

Entrevista con Chris Carter, creador de "The X Files". (Video: El Comercio)

DATOS

"The X Files", temporada 11. Estreno el 3 de enero a las 10:00 p.m. en FOX (canal y app para móviles). La serie clásica está disponible en Netflix.

Gillian Anderson ha dicho que esta temporada es el adiós definitivo de Scully.