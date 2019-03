Úrsula Corberó: repasamos la carrera de la popular "Tokio" | FOTOS

Ella jamás pasa desapercibida. Basta que publique un video en sus redes sociales para que los portales de espectáculos escriban sobre su ostentoso ritmo de vida. La razón: hoy por hoy Úrsula Corberó –la española con más seguidores en Instagram– es la chica consentida de la península.

La fama y el respeto se los ha ganado a pulso. Corberó, catalana de 29 años, debutó en la pantalla chica a los 12 años en la serie “Mirall Trencat” (TV3), drama de época en el que dio vida a la pequeña de 10 años María. Luego fue parte de la serie “El internado”, donde encarnó a la adolescente Manuela Portillo; y más adelante tuvo una aparición en “Cuenta atrás”. Los españoles ya notaban su presencia.



No fue sino hasta el 2008 que destacó al ser parte del drama juvenil “Física o Química”, serie de la misma factura y trascendencia que “Rebelde Way” para Latinoamérica. Allí, interpretó a Ruth, chica de blonda cabellera, guapa, sin pelos en la lengua, aguerrida aunque con problemas para expresar sus sentimientos.

En una entrevista, Corberó confesó con humor: “Siempre he hecho papeles de niña bonita, pero si me ves con mis amigos soy muy distinta. Ellos me dicen que por qué me dan esos papeles si yo soy una pleitista”.

Más adelante llegarían las colaboraciones con otras ficciones y también su paso a la pantalla grande. Primero con cortometrajes y luego en películas independientes, como el ‘thriller’ “Elsinor Park” (en donde interpretó a la manzana de la discordia entre un hijo y su familia) y “XP3D”, cinta de terror que copia el estilo de “El proyecto de la bruja de Blair”.



El teatro también la sedujo. En el 2012 debutó en las tablas con la obra del genial David Mamet “Perversiones sexuales en Chicago”, puesta en escena de gran éxito en varias ciudades españoles.

El doblaje también ha sido una de los artes que Corberó ha cultivado. Y no le ha ido nada mal. En el 2013 prestó su voz a la tierna reportera Sam en “Lluvia de hamburguesas 2”; en el 2016 a la cariñosa dueña de los protagonistas de “La vida secreta de las mascotas”, y un año después fue Sonrisas en “Emoji: la película”. Eso sí, por cuestiones idiomáticas, su trabajo solo se escuchó en España.



—Una piedra en el zapato—

En el 2016, el diario español “El País” publicó un perfil sobre Corberó. En él se pudo leer que hubo un tiempo en el que ella fue conocida como “la novia de Andrés Velencoso”. Según la prensa, su romance con el actor y modelo –también ex de Kylie Minogue y Steffy Argelich– habría concluido porque Velencoso habría sacado los pies del plato. La noticia fue vox pópuli y aunque no le fue nada grato, le sirvió para desvincular su nombre de su ex e iniciar un camino por su cuenta.



La realidad que Corberó vive ahora es totalmente distinta. Ella es la estrella que sale con el ‘Chino’ Darín (hijo del actor Ricardo Darín) y no duda en hacer alarde de sus viajes por Asia y del amor que le profesa. Por supuesto, todo queda retratado en su Instagram.



—Cambio de hábito—

Corberó jamás imaginó que se volvería tan famosa. Ella reconoce que la serie “La casa de papel” tuvo mucho que ver, pero que para cuando la fama llegó, ella ya había pasado la página de esa ficción. “Fue inesperado. Habíamos hecho una serie para una cadena privada de España y luego Netflix le dio visibilidad internacional. Hacía tiempo que se había estrenado y todo volvió cuando los actores ya nos habíamos olvidado del tema”, reveló en una entrevista.



En su nota, “El País” afirma que ella es consciente de que su atractivo es parte del éxito de Tokio, su personaje. Pero hay mucho más que eso: Corberó ha reconocido que esa fue la primera vez que cambió su apariencia (se cortó el pelo) por un personaje y que, aunque parezca una nimiedad, influyó muchísimo en su vida. “Me gustan mucho los personajes que tienen dos caras. Creo que es algo muy humano eso de tener un ángel y un demonio. Me gustan los personajes que tienen que estar lidiando a cada rato porque se les sale el monstruo. Me siento muy afortunada de no ser la misma persona todos los días, de tener licencias para explorar por nuevas personalidades”, declaró la actriz.

En la conversación con el medio español se le recordó que una página de citas la eligió, en el 2016, como “la mujer más sexy del verano”. Al respecto, ella contestó: “Sí, me miran. No tanto como algunos creen. Soy pequeñita y paso desapercibida, pero pasa. Al principio me resultaba incómodo. Ahora, si te digo la verdad, la mayoría de las veces no me doy cuenta. Es mi gente la que me lo dice. Supongo que es una defensa psicológica”.



Y que no se piense que ella utiliza sus redes sociales solo para vanagloriarse de su éxito. “No soy una ‘it girl’, soy una actriz y en mi Instagram quiero mostrarme de manera real. Creo que las chicas ven en mí a alguien normal”, anota.



Aun así, es innegable que Corberó proyecta una sensualidad natural, algo que se ve en el comercial de Falabella –tienda de la que ahora es imagen– que protagoniza y que ya rota en la televisión nacional. Allí, ella se ríe, se apropia de la cámara y hace que todo lo que está alrededor se olvide.



Corberó nació el 11 de agosto de 1989 en Sant Pere de Vilamajor, en la provincia de Barcelona. El año pasado fue parte de la segunda temporada de “Snatch”, serie que se emite por la plataforma Crackle.



-Regresa-

La tercera temporada de “La casa de papel”Atresmedia, junto a Vancouver Media y Netflix, cerraron un acuerdo para producir el regreso de la serie. Hasta el momento, la plataforma de streaming solo ha comunicado que la tercera temporada de “La casa de papel” estará lista este 2019, pero considerando el poco tiempo que tiene la producción, es muy probable que se estrene a finales del año.

Asimismo, hace unos meses se supo que se empezaría a desarrollar la versión inglesa de “La casa de papel”. “Money Heist” podría ser el nombre de esta versión.