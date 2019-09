"In the Tall Grass": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre la nueva película de terror de Netflix

Basada en la novela homónima de Stephen King y Joe Hill que se publicó en dos partes en la revista Esquire en 2012, “In the Tall Grass” (“En la hierba alta” en español) es una película de terror que sigue a dos hermanos que, guiados por un grito de ayuda se internan en un campo de hierba alta en Kansas, pero no logran dar con la salida.

Se trata de la tercera historia de King en ser adaptada por Netflix, “1922” y “El juego de Gerald” fueron las primeras, y será dirigida por Vincenzo Natali (Splice), quien habló de realizar una adaptación desde el 2015.

Patrick Wilson, Harrison Gilbertson y Rachel Wilson son los protagonistas de “In the Tall Grass”, que empezó su fotografía principal el 30 de julio de 2018 y la terminó el 14 de septiembre del año pasado, en Toronto, Canadá.

Además, el 24 de julio de 2018, la plataforma streaming informó que se habían construido un conjunto de iglesias en ruinas para la película en un camino rural en Perth South, Ontario; y el 20 de septiembre de 2018, el rodaje tuvo lugar fuera de una bolera en Elmira, Ontario.

HISTORIA DE “IN THE TALL GRASS”

De acuerdo a la sinopsis oficial de “In the Tall Grass”, Cuando los hermanos Becky y Cal escuchan los gritos de un niño perdido en un campo de hierba alta, se aventuran a rescatarlo, solo para ser atrapados por una fuerza siniestra que los desorienta y los separa rápidamente.



Separados del mundo e incapaces de escapar del agarre apretado del campo, pronto descubren que lo único peor que perderse es ser encontrados.

TRAILER DE “IN THE TALL GRASS”

ACTORES Y PERSONAJES

Patrick Wilson interpreta a Ross Humboldt, un padre preocupado que busca a su hijo.

Harrison Gilbertson

Rachel Wilson como Natalie Humboldt

Laysla De Oliveira como Becky

Tiffany Helm como una encargada de estación de gasolina.

Will Buie Jr como Tobin Humbolt

Avery Whitted como Cal Demuth

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Vincenzo Natali

Producción: Steve Hoban, Jimmy Miller, M. Riley

Guion: Vincenzo Natali

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “IN THE TALL GRASS”?

“In the Tall Grass” se estrenará el próximo viernes 4 de octubre en Netflix.