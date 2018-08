Una de las nuevas series de Netflix, "Insatiable", ha levantado críticas desde su primer tráiler. Algunos medios especializados tuvieron la oportunidad de verla antes de su estreno y fueron crueles con ella. Nosotros quisimos comprobar en carne propia cuán cierto era esto y vimos el primer episodio: no nos convenció. Vimos la temporada completa: fueron 9 horas pérdidas que no regresarán.

En varias entrevistas, tanto estrellas del elenco y productores de "Insatiable" han querido revertir las críticas -que afirman que hace apología a la delgadez- diciendo que es una sátira de la sociedad. Sin embargo, este género expresa indignación hacia alguien o algo, y no lo han logrado plasmar. La única indignación que han generado es la del televidente al pensar: "¿Por qué estoy viendo esto?"



APOLOGÍA A LA DELGADEZ

Patty (Debby Ryan) es una adolescente que fue obesa y que ahora luce como siempre quiso, pero no está satisfecha. Tiene hambre de venganza con todo aquel que la dañó cuando tenía kilos extra.



Un vagabundo la llama "gorda" y ella lo golpea, él le responde con un golpe y le rompe la mandíbula dejándola a dieta líquida por tres meses. Baja de peso y se convierte en una joven "guapa". Sin embargo, su delgadez no mejora su autoestima. Como cualquier adolescente lidia con problemas sobre su figura porque la sociedad les impone un estereotipo imposible de cumplir. Y esta serie en lugar de demostrar que no debería ser así, lo reafirma. Si no pesas 50 kilos, eres una obesa que no merece la admiración del resto.

EL MIEDO A LA HOMOSEXUALIDAD

El único personaje que logra destacar es Nonnie Thompson (Kimmy Shields). Ella es la mejor amiga de Patty y la única que sufre una evolución en su persona durante toda la temporada. Al inicio, la joven es dependiente de Patty y no sabe si es realmente homosexual.



Con miedo, logra aceptarse y se reconocerse como una persona que se siente atraída a otras de su mismo sexo.

Otros dos personajes, ya bastante maduros, mueren de miedo al ser identificados como homosexuales por sus amigos o familiares. Vamos, en este época no debería ser un tabú y mucho menos algo de qué avergonzarse.

OTRAS PERLAS

Si bien "Insaciable" tiene rasgos de humor en sus capítulos, PUES Bob Armstrong (Dallas Roberts) y Coralee Armstrong (Alyssa Milano) ponen la cuota de gracia, el guion es tan forzado que solo te ríes por lo ridícula o irreal que se ven las escenas.



También intentan que haya drama pero no logran conmover ni generar empatía en el televidente. Las lágrimas que derrama Patty en sus momentos de crisis no impactan, solo la muestran como una joven caprichosa.



Toda la serie es una mezcla de mensajes incoherentes y escenas ridículas. No crees que lo ocurre en cada capítulo es posible en la vida real, y si lo fuera no saldrías limpio de polvo y paja, como lo hace la protagonista. Obra mal y no tendrás consecuencias u obra mal y siempre tendrás un "padrino" que salvará tu trasero.

La vida para un adolescente sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es dura. Tiene que lidiar con cambios hormonales, primeros amores, bullying y probablemente con la mala comunicación entre padre-hijo. Se necesitan historias que inspiren a ser una mejor versión de sí mismo, no una que se burle de aspectos físicos y superficiales, y sobre todo que incite a la homofobia o gordofobia. "Insaciable" pudo ser una buena serie para hacer una maratón pero no lo logró.