Courteney Cox visitó el edificio de Monica en "Friends" | VIDEO

Courtney Cox sorprendió a sus seguidores de Instagram al "Friends" al compartir un video en el que aparece visitando el edificio que se usó como ubicación exterior de su apartamento en la exitosa serie.

En la red social, la que recién se creó hace menos de 2 meses, Courteney Cox publicó un video, el último miércoles, donde se le ve visitando el icónico edificio ubicado en la esquina de Grove Street y Bedford Street en Nueva York.

Este edificio fue la locación que se utilizó como imagen exterior del departamento que 'Mónica Geller' compartía con sus mejores amigos en la serie "Friends".

"Buenas noches, me voy a casa", bromeó Courteney Cox, de 54 años, en el video, despidiéndose mientras caminaba hacia el edificio. En menos de doce horas desde su publicación, el clip ya casi ha superado el millón de visualizaciones.

Además, a través de los miles de comentarios, los seguidores de Courteney Cox y de "Friends" mostraron su alegría por que la actriz recuerde uno de los lugares que la catapultaron a la fama junto a los actores Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Cabe señalar que la serie fue considerada como la mejor de la historia según una encuesta realizada por el portal especializado "The Hollywood Reporter". De esta manera, la sitcom se ubicó sobre otras emblemáticas producciones como "Breaking Bad", "Game of Thrones", "The Big Bang Theory", entre otras.