La actriz Emilia Clarke, recordada por su papel de 'Daenerys Targaryen"' en "Game of Thrones", alertó a sus seguidores en Instagram tras compartir una fotografía donde luce un aspecto demacrado.

En la fotografía se puede observar a la actriz de la serie de ciencia ficción de HBO con la mirada triste, perdida y el cabello totalmente maltratado; aspecto que ha generado más de una reacción en redes sociales e incluso usuarios de Twitter le han comparado con el look del colombiano Maluma.

Como leyenda de la publicación, Emilia Clarke reconoció que está atravesando por un problema de salud.

"En esta foto estoy enferma como un perro, pero las locas y locas habilidades de Jenny y Kate, incluso me hacen cuestionarme qué tan alta era la fiebre ... (Para verdades, no me veo así cuando estoy enferma ) Estoy tan sobre la luna por la noche que hizo que mi corazón bajo el clima se acelerara aún más aferrándome a un gran premio", se lee en la leyenda de la referida publicación.