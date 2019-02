"Orange is the New Black": elenco de la serie de Netflix se despide en video

El elenco de la serie original de Netflix "Orange is the New Black" ha anunciado el final de la filmación de la última entrega a través de Instagram. Muchos integrantes del equipo compartieron video y fotos en su último día en el set.

Si bien la última temporada de la serie aún no tiene fecha de lanzamiento, se espera que se realice en el 2019. Luego del éxito de la cuarta entrega, Netflix renovó la producción hasta la temporada siete.

Cabe señalar que las seis primeras entregas de "Orange Is the New Black" están actualmente disponibles en Netflix.

El creador y productor de “Orange is the New Black”, Jenji Kohan compartió una imagen en Instagram de todo el elenco final en el set de Nueva York.

“Esta es una familia ‘Orange is the New Black’”, escribió Jenji Kohan además de hacer una cuenta regresiva en Instagram compartiendo fotos del elenco y la producción del show.

La actriz estadounidense Natasha Lyonne, quien da vida en la serie a Nicky Nichols, publicó una serie de imágenes y felicitó a Jenji Kohan por su labor, agradeciendo por los “7 increíbles años”.

Asimismo, Danielle Brooks, quien interpreta a “Taystee” en “Orange is the New Black”, reveló que le costó grabar sus últimas escenas y Laura Prepon, quien actúa como Alex Vause ha compartido diversas imágenes en la última semana de rodaje.

Por su parte Taylor Schilling, quien da vida a Piper Chapman escribió en Instagram: “Mi corazón está lleno, pero adolorido y tan lleno de gratitud, que me siento un poco mareada con tantas emociones. #orangefamily para siempre".

Las coestrellas de “Orange is the New Black” también se han ido despidiendo paulatinamente de la producción de Netflix con sentimentales mensajes en Instagram.