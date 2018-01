Jennifer López se reúne nuevamente con Jack, Karen, Will y Grace. La diva latina aparecerá en un próximo episodio de la nueva temporada de "Will & Grace", y por 'partida doble': se interpretará a sí misma y a Harlee Santos, su personaje como detective de la policía de Nueva York en la serie "Shades of Blue". Las fotos del retorno de la cantante fueron publicadas por esta en su cuenta de Instagram.

López, previamente actuaría de sí misma en dos episodios de la serie original en 2004, el final de la temporada 6, donde canta en la boda de Karen y Lyle, y el primer episodio de la séptima entrega.

La cuenta oficial de "Will & Grace" en Instagram publicó una foto en set de Jennifer López junto a Sean Hayes, Debra Messing y Megan Mullally.

"¿No te encanta cuando viejos amigos pasan de visita?" se lee en la publicación. Mullally posteó también un selfie del grupo con el mensaje "En caso se lo pregunten, no, no es maquillaje, no es un truco de luz, nada fue retocado. Ella es perfecta. Y agradable", contaron Messing y Hayes sobre el encuentro.

La comedia ha traído de vuelta a varios rostros familiares como Harry Connick Jr., Minnie Driver y Leslie Jordan. Bobby Cannavale y Molly Shannon también harán regreso en próximos episodios.