"Luis Miguel, la serie" emitirá su capítulo final este domingo y la expectativa no solo se siente entre los fans de la historia, sino también entre sus protagonistas. En Instagram, Óscar Jaenada, el actor que le da vida a Luisito Rey, sorprendió al hacer un anuncio sobre el episodio que llevará por título "No me puedes dejar así".

El actor español se retrató en un atardecer frente al mar que mostraba, para acentuar más la metáfora, al sol desapareciendo en ocaso. El epígrafe decía: "Mañana mi ultimo golpe al Sol".

Desde que empezó "Luis Miguel, la serie", el personaje de Óscar Jaenada se ha ganado el repudio de los fans del cantante por las vilezas que cometía contra su propio hijo.

El mensaje en Instagram del actor hace suponer que el cierre de la primera (y hasta ahora única confirmada) temporada del programa cerrará con una maniobra suya.

Días antes, también en Instagram, Diego Boneta reveló inadvertidamente la mayor interrogante de la serie de Netflix.

Al parecer Luis Miguel no se encuentra con su madre, o, al menos, no en la época que Boneta interpreta al divo mexicano. Así lo dio a entender este mensaje:

"Luis Miguel, la serie" se estrenó en abril del 2018. La producción se emite todos los domingos en Netflix (para España y América Latina) y en Telemundo (para Estados Unidos).

En Instagram, la ficción, autorizada por 'El Sol' de México, tiene una cuenta oficial con más de 360 mil fans.