Para bien o para mal, todas las grandes compañías de producción audiovisual quieren tener su propia historia de superhéroes tras el éxito de Fox con la saga “X-Men” y, posteriormente, Marvel Studios con el MCU. Entre los proyectos en desarrollo hay historias de aire clásico y otras tienen eso que cada vez más común cuando un género es sobreexplotado: la deconstrucción.

A Netflix le ha ido bien con sus héroes deconstruidos, como es el caso de “The Umbrella Academy”. Lo mismo hizo HBO con “Watchmen”, que ofreció fondo y forma con una historia que le habla al mundo de hoy y sus problemas. Prime Video de Amazon ya probó el éxito con “The Boys”; que equilibra la parodia y la crítica al poder absoluto, y ahora vuelve a ofrecer una historia de múltiples capas con “Invincible”, serie animada que este jueves lanzó los tres primeros episodios de su primera temporada.

Héroes en apuros

Basada en el cómic del artista Cory Walker y el guionista Robert Kirkman, creador de la prometedora en un inicio y luego lamentable “The Walking Dead”; “Invincible” sigue al adolescente Mark Grayson (Steven Yeun), que acaba de descubrir sus poderes y sueña con ser como su padre, el héroe Omni-Man (J.K. Simmons). Cumplir tal deseo no será fácil, pues el mundo y sus matices se imponen ante el adolescente, que no sabe que su padre ( SPOILER ) no es el héroe que presume ser, pues ha matado a los Guardians of the Globe, el mayor equipo de superhéroes del mundo. Mientras tanto, Mark se une al Teen Team, equipo de héroes adolescentes liderados por Robot (Zachary Quinto).

En los tres episodios de la serie vemos a Mark enfrentar sus miedos, así como la vida escolar donde se enamora, su ingreso al Teen Team donde también siente algo por su colega Atom Eve (Gillian Jacobs); mientras que el cerco se cierra cada vez más en torno al turbio Omni-man.

En el campo de la adaptación. “Invincible” tiene ventajas por sobre “The Walking Dead” al no ser producida para un canal tradicional como AMC, además de que el cómic ya había terminado cuando se ordenó crear la serie animada. Así, la producción ejecutiva tiene 144 números para adaptar como le venga en gana. Y por lo visto en los tres primeros episodios, el resultado es positivo.

Si “The Boys” mostró el lado más cínico de los superhéroes y “Watchmen” el más profundo, “Invincible” es el más crudo. En las historias anteriores la violencia no falta, en la primera se utiliza principalmente por un factor de humor o impacto, mientras que en la segunda es para reforzar que el poder del superhéroe/ autoridad legítima es incuestionable. En “Invincible”, además del shock value, la violencia está para mostrar que esta vida del superhéroe no es el juego tan visto en Marvel y DC , donde es común que los héroes acaben solo con moretones, a lo mucho, huesos rotos; y las muertes de los peatones no se suele mostrar.

Nolan Grayson (J.K. Simmons) es Omni-man, padre de Invincible. Foto: Prime Video.

Hay excepciones a lo dicho anteriormente, héroes como Arsenal y Aquaman de DC que han resultado mutilados en la continuidad principal de sus cómics; excepción que no hace la regla. En el cómic, “Invincible” buscó y consiguió ser un título que incluía todos los clichés de los superhéroes imaginables, pero con un giro: eso que no esperarías que ocurra, ocurrirá; como es el caso de mostrar peleas donde los personajes derraman litros de sangre. Como en el original, la versión televisiva de “Invincible” también traza líneas de desarrollo de personajes: notas cómo las consecuencias de la lucha, las expectativas de los demás y su propia fuerza de voluntad forman al héroe en el que Mark Grayson se convertirá.

Ayuda que la serie tenga episodios de aproximadamente 45 minutos, formato inusual para la animación, que se maneja en un promedio de media hora. Estos minutos adicionales ayudan a desarrollar con holgura e incluso cerrar algunas tramas planteadas al inicio, cosa que acerca a “Invincible” a una serie tradicional; donde las tramas aparecen y se van y, al mismo tiempo, aportan a la trama mayor. Hay una lección para Mark al final de cada episodio, lo cual, también, es como un cómic de superhéroes.

En el apartado de la animación, “Invincible” brilla en las secuencias de acción, también en los momentos donde deja que sus personajes se muevan, casi sin diálogos, solo para que el espectador disfrute el despliegue gráfico. Por momentos, no obstante, los diseños se ven bastante estáticos, y las expresiones faciales no son del todo congruentes con lo que el personaje quiere comunicar. Afortunadamente, esto se compensa con el excelente trabajo vocal, que cuenta también con estrellas de la talla de Sandra Oh (“Killing Eve”), Jason Matsoukas (“Brooklyn Nine-Nine”) e incluso Mark Hamill, veterano del trabajo vocal gracias a su “Joker” de “Batman The Animated Series”.

En resumen, “Invincible” vale la pena para los que buscan una versión distinta al género de superhéroes, pero al mismo, regodearse con eso que gusta tanto de quienes se ponen capas, ropa apretada y golpean a los malos. Ahora... ¿Quién es el malo? Eso tienes que juzgarlo tú.

Mark Grayson y su madre, Debbie. Foto: Prime Video.

Pensamientos sueltos

El cómic al que hace referencia Mark en el tercer episodio es “The Underwater Welder” de Jeff Lemire, una de las mejores historias de misterio y ciencia ficción de la última década.

Personajes a los que no querrás perder de vista: Atom Eve (Gillian Jacobs), Robot (Zachary Quinto), Monster Girl (Grey Griffin) y Allen el extraterrestre (Seth Rogen).

Simon Racioppa, uno de los productores ejecutivos y guionistas, ha trabajado en la serie animada de los “Teen Titans”.

La serie cuenta con producción del estudio coreano Maven Imnage Platform, que ha trabajado en “Invader Zim”.

“Invincible” también será llevada al cine de acción real, por lo que esta serie no será lo único que veamos de Mark Grayson y compañía en los próximos años.

Mark Grayson. Foto: Prime Video.

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Invincible” todos los viernes por Amazon Prime Video.

