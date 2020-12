Conforme a los criterios de Saber más

Natalia Lizama

El Cid es una serie española de Amazon Original que cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda de ‘El Cid Campeador’, interpretada por Jaime Lorente, actor conocido por su papel de Denver en La Casa de Papel.

Esta serie narrará la trayectoria del joven ‘Ruy’ hasta convertirse en fiel vasallo, caballero y héroe de la corona española en el siglo XI. El Cid se estrenará en Prime Video de Amazon el 18 de diciembre de 2020 en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Rodrigo ‘Ruy’ Díaz de Vivar es uno de los nombres más conocidos de la historia de España, pero también es uno de los personajes más complejos.

La primera temporada, producida por la productora española de cine y televisión Zebra, tendrá cinco capítulos de una hora de duración. Además, Amazon Prime Video ya tiene bastante avanzada su segunda temporada.

En una rueda de prensa, el protagonista habló sobre su preparación física, de interpretación, los aprendizajes que obtuvo con la serie, entre otras particularidades.

-¿Qué aprendiste de la historia de ‘El Cid’ y de su época?

Ha sido un viaje en varias fases, lo que más me sorprendió era la gran desinformación que teníamos todos con respecto a la figura de ‘El Cid’, cuando me puse a investigar me di cuenta que era una figura muy manoseada, incluso por intereses políticos, y que se había convertido en una persona que defendía cosas falsas.

Lo que más me gustó de este es que se nutrió muchísimo de la cultura árabe, estuvo muy cerca para desarrollarse él como guerrero y como político que después fue, entonces creo que es un personaje mucho más interesante de lo que nos han hecho creer. Lucho muchas veces a favor de los árabes, ese apodo que tiene ‘mata monos’ me parece terrible, bastante grosero y que no fue verdad, creo que la serie va a acercar un poco más a la realidad de esta figura.

Tú eres de Murcia, sabemos que Murcia fue uno de los bastiones árabes durante las campañas del Cid, ¿Cuál es la influencia de Murcia en tu personaje?

A nivel de ficción ninguno, a nivel personal todo. Yo soy murciano hasta la médula, amo Murcia es mi ciudad y soy de mi tierra, soy de allí entonces todo lo que soy viene de allí he conocido Murcia y creo que a nivel artístico, sensible y humano de mi ciudad me abarca mucho.

¿Cómo fue la preparación física para el personaje?

Fue poco tiempo de preparación pero muy intenso, con mucho trabajo de gimnasio, yo no soy mucho de gimnasio, pero tuve que ponerme en forma para poder soportar todo lo que venía e intentar dar un aspecto más rudo de un guerrero algo creíble.

Nunca había montado a caballo, entonces son muchas horas en el picadero montando a caballo para dominarlo porque tienes que montarlo muy bien, porque eres ‘El Cid’.

¿Te identificas con tu personaje?

Sí, porque soy una persona con muchas leyes, intento ser fiel a mis principios aunque casi nunca lo consigo, pero los tengo muy claros y en ese aspecto voy navegando entre lo que creo que debo hacer y lo que consigo hacer, y eso también le pasa a ‘Ruy’, entonces me siento muy identificado.

Rodrigo “Ruy” Díaz de Vivar es uno de los nombres más conocidos de la historia de España, pero también es uno de los personajes más complejos. (Foto: Amazon)

Dices que te han dado libertades para interpretar a Ruy, ¿en qué ha ayudado esta libertad a la interpretación del papel?

Yo necesitaba espacio creativo para poder hacer algo original, quería contar una historia específica y sin esa libertad creativa te limitas a imitar otros trabajos y hacer cosas que ya se han hecho, entonces esa la libertad vino de una confianza por parte del equipo técnico y equipo artístico y de todo el mundo, yo siempre lo digo porque cuando uno trabaja para salvar las cosas puede estar bien, pero cuando uno trabaja para equivocarse el campo de acción se agranda muchísimo.

¿Cómo estás dispuesto a lidiar con el qué dirán?

Trabajo para los demás, pero no por los demás, intento hacer mi trabajo de una forma honesta, bonita, comprometerme con el trabajo y entiendo a la gente que esté contenta y a la gente descontenta, bueno no pasa nada tampoco estamos salvando vidas u operando a corazón abierto, estamos haciendo entretenimiento y el entretenimiento está supeditado a la opinión, no pasa nada, deseo que a la gente le guste.

¿Con qué te quedas tú de la serie, como espectador y actor?

Como espectador me quedo con la producción de la serie, está muy bien realizada y creo que es una mezcla bellísima de entretenimiento puro y denuncia social política de conflicto de intereses, de temas que están vigentes hoy en día, creo que es una mezcla maravillosa, como actor yo me quedo con la familia que se ha creado en el rodaje, ha sido una cosa muy bonita he podido trabajar con gente que admiraba muchísimo, yo rodando he tenido un master class.

