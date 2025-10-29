“El camino al éxito es aprender de los errores. Si eres brillante, puede que aprendas de los errores ajenos”

Si las historias de espías interesan es porque el ser humano siempre tiene algo que ocultar. Pero este género de agentes durmientes, topos, cámaras de tortura en sótanos lóbregos y más podría volverse aburrido en manos de un escritor inexperto. Repetir las fórmulas del pasado sin mayores cambios es una misión condenada al aburrimiento.

Basada en las novelas del británico Mick Herron, la serie “Slow Horses” (Apple TV+) sigue a un grupo de agentes del servicio de inteligencia del Reino Unido (MI5) que han fallado en su trabajo; su castigo es la Slough House, edificio al borde de la ruina donde hacen tareas de oficina, menores. La otra opción es el retiro, algo que no eligen con la esperanza de volver a la central.

Los espías de la Slough House, los “caballos lentos”, están al mando de Jackson Lamb (Gary Oldman), agente veterano de la Guerra Fría que detesta todo en su trabajo, salvo burlarse de su equipo. Bebedor constante, fumador y de hábitos alimenticios insalubres (tiene un serio problema de gases), tal vez sea el mejor espía de todo el país. Como buen protagonista, los problemas lo persiguen.

Pero en “Slow Horses” nadie está por encima de meter la pata. Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) y Claude Whelan (James Callis) son los líderes del MI5; parte de los conflictos surgen a consecuencia de sus decisiones. El Comercio habló con Callis, quien interpreta al jefe máximo del espionaje. “Él definitivamente cree que está listo [para liderar]”, contó el actor a través de un Zoom. Pero la realidad muestra que el personaje no es un ejemplo de nada; es la antítesis del espía, sin iniciativa, sin ese filo que tienen aquellos formados en inteligencia.

“Hay algo que me di cuenta de Claude; de algún modo, al menos al principio [de su mandato] es que él quería complacer a la gente. Y eso está bien si es que no eres director del MI5”, dijo Callis, medio en serio, medio en broma. El actor se dio a conocer mundialmente por su trabajo en la serie de ciencia ficción “Battlestar Galactica”, donde interpretó a Gaius Baltar, científico responsable de la debacle de la humanidad. En aquella serie su talón de Aquiles fue el amor de una mujer; en “Slow Horses” hay un asunto similar que se amarra con el tema central, de que un error no debería definir la carrera de alguien.

“Creo que eso es muy cierto, y lo interesante es que no se trata solo de la serie. Esto es con todos nosotros; todos quieren tener éxito. Y el camino al éxito es aprender de los errores. Si eres realmente brillante, puede que aprendas de los errores ajenos. Tienes que aprender de tus propios errores, y lo interesante de la sociedad o política es que alguien puede cometer un error y esto puede ayudarle en muchas formas, a ir hacia adelante; es cómo, esencialmente, uno controla su propia narrativa. Y si alguien más tiene control de la narrativa, es adiós [para ti]”, sostuvo el actor. Que Whelan esté al mando es consecuencia del error de su predecesor; el gobierno quiso tener a un hombre dócil, alguien predecible y que no cause problemas.

¿Cuánta gente ve “Slow Horses”? No la suficiente, pero con los años ha conseguido una audiencia fiel, en parte por el compromiso de Apple TV+ en renovarla para nuevas temporadas. Por años el Emmy la ignoró, pero en 2024 y 2025 se llevó dos estatuillas, una por dirección y otra por guion. Además, la sexta ya se filmó y se ha renovado la serie para una séptima entrega. ¿Habrá una octava? Tal vez. Gary Oldman ama la serie y la saga de novelas ya tiene nueve entregas. La misión tiene para largo.