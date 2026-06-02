Hay una escena de “Fuego contra fuego”, película de Michael Mann, que Jason Day no se puede sacar de la cabeza. Cierra los ojos y ve a Robert De Niro y Al Pacino sentados frente a frente en una cafetería. Dos depredadores cansados. Dos actores gigantes cruzando palabras con una mirada de tensión. “Esa secuencia es la confrontación entre dos personajes extraordinarios, pero también de dos titanes de la interpretación”, dice Jason desde Bogotá. La devoción por el cine se evidencia en su mirada, incluso virtualmente. Días antes estuvo en el rodaje de “La Reina del Sur 4”, por eso recuerda esa tremenda película de acción.

Esa escena le sirvió como brújula para ser un villano del narcotráfico en “El Inmortal”, serie española de Movistar Plus que marcó su ingreso a la televisión europea y que este mes lanza su temporada final. Hoy vive un rodaje incluso de mayor intensidad por “La Reina del Sur 4” (Telemundo), con jornadas de doce horas de lunes a sábado. Pero el esfuerzo lo vale. “No puedo hablar mucho de esto. Estamos cuidando la información, porque ‘La Reina…’ es una serie con una audiencia de más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Es quizás la franquicia más importante de habla hispana”, sostiene.

Jason Day realizó esta entrevista desde Colombia, aunque parte de la producción de “La Reina del Sur” se desarrolla en Ciudad de México. La cuarta temporada de la serie se encuentra en etapa de rodaje y todavía no tiene fecha oficial de estreno. (Foto: Telemundo)

Dos décadas de carrera

La película peruana “Máncora” (2008) lo instaló en el cine de prestigio y la crítica vio en Jason un actor de jerga limeña y protagónicos sin filtros. En ese tiempo, Jaime Bayly comentó que el actor peruano parecía salido de una película, debido a su aspecto apuesto y a su nombre que parece digno de una estrella, pero entonces todavía no existía la carrera internacional del actor. Vendría “a punta de castings” con producciones en Colombia, México, España y Estados Unidos. Sin embargo, en una revisión breve de su oficio, el cambio radical llegó con “Jugar con fuego” (Telemundo, 2019) y años después con “La Huésped” (2025, Netflix).

Jason Day se integra a las escenas de acción de la cuarta temporada de "La reina del sur", producción que vino a Perú para filmar escenas de la tercera temporada antes de su estreno en 2022. (Foto: Mario Testino)

En la escala de éxitos de televisión, la cuarta temporada de “La Reina del Sur”, protagonizada por Kate del Castillo, significa un nuevo escalón a sus 40 años, en un momento en el que siente que tiene “muchas más horas de vuelo viajando como artista” y “cierta madurez” para enfrentarse a una maquinaria de esa escala. “Me da una sensación de mucha libertad poder existir en distintos formatos, latitudes, idiomas y acentos”, cuenta este peruano que ha decidido no anclarse a un territorio.

La serie mexicana también representa una reconexión con la cadena que apostó por él en su primer salto internacional con un papel protagónico, “Jugar con fuego”, donde fue el galán de Gaby Espino. “Esto es como una especie de reencuentro muy bonito con Telemundo”, cuenta.

Quizá la verdadera liberación de Jason Day no pasa por los contratos, sino por la relación que tiene con su propia imagen. Sabe que hubo un momento en que estuvo muy expuesto, discutido y etiquetado en el debate público peruano; hoy parece haber tomado distancia de esa etapa. “Estamos en la era de la sobreexposición y del etiquetado y son características opuestas a mi oficio como actor, donde no se juzga a los personajes. La etiqueta, la simplificación, es quizás el mayor enemigo de mi oficio”, dice.

Prefiere mantenerse lejos de la lógica de la selfie eterna. No hay imágenes en sus historias de Instagram de su desayuno y protege su vida privada sea en el país que esté. “En un set de rodaje me encuentro completamente vulnerable, porque no estoy sometido a una imagen pública con una serie de demandas para cumplir expectativas. Lo hice por algún tiempo porque creí que eso era lo que debía hacer, pero ya no. No le debo nada a nadie más que a mis directores en el set de rodaje y eso es muy liberador para mí”, confiesa.

A pesar de la distancia, Perú sigue orbitando alrededor suyo. “Mi creatividad viene del Perú. Mi manera de entender la vida, en su origen, viene del Perú”. En 2023 volvió al cine nacional con “Soltera codiciada 2”, a pedido de la directora Joanna Lombardi, y asegura que sigue leyendo proyectos peruanos que llegan a su escritorio. Pero si algo le produce ilusión entre vuelos y rodajes internacionales es seguir esperando la precuela, secuela o lo que sea de “Esta sociedad”, la serie peruana que marcó la adolescencia de muchos. “Si quieren hacer una versión musical, yo estoy interesado”, sonríe.