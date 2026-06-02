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Jason Day, de 40 años, vive hoy un hito en su carrera con su ingreso al elenco de la cuarta temporada de "La reina del sur". (Foto: Mario Testino)
Jason Day, de 40 años, vive hoy un hito en su carrera con su ingreso al elenco de la cuarta temporada de "La reina del sur". (Foto: Mario Testino)
Por Leslie A. Galván

Hay una escena de “Fuego contra fuego”, película de Michael Mann, que Jason Day no se puede sacar de la cabeza. Cierra los ojos y ve a Robert De Niro y Al Pacino sentados frente a frente en una cafetería. Dos depredadores cansados. Dos actores gigantes cruzando palabras con una mirada de tensión. “Esa secuencia es la confrontación entre dos personajes extraordinarios, pero también de dos titanes de la interpretación”, dice Jason desde Bogotá. La devoción por el cine se evidencia en su mirada, incluso virtualmente. Días antes estuvo en el rodaje de “La Reina del Sur 4”, por eso recuerda esa tremenda película de acción.

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