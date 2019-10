Cuando Jennifer Aniston acordó hacer un drama para el nuevo servicio de streaming de Apple, sobre el colorido y despiadado mundo de los noticiarios matutinos, la trama parecía bastante sencilla... hasta que estalló la era del #MeTooAniston, que se prepara para su regreso a la televisión desde "Friends", vio junto al resto de Estados Unidos cómo presentadores como Matt Lauer de NBC y Charlie Rose de CBS eran despedidos de sus trabajos en los shows de la mañana tras ser acusados de acoso sexual.

“Una vez que pasó el MeToo, obviamente la conversación cambió drásticamente, y lo que hicimos fue incorporarlo”, dijo la actriz, que protagoniza “The Morning Show” junto a Reese Witherspoon.

Ambas son también las productoras de la serie, que se estrena el 1 de noviembre cuando Apple TV+ comienza a funcionar."Nos pusimos a pensar cómo sería el tono, queríamos que fuera crudo, honesto, vulnerable, confuso, no en blanco y negro", dijo Aniston en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

El resultado es una mirada tensa, humorística y a veces sorprendentemente oscura de los bastidores de un programa de noticias matutino ficticio con sede en Nueva York.

“Sería algo negligente”

La serie abre de forma muy similar al despido de Lauer en la vida real, con el personaje de Aniston anunciando al aire la salida de su copresentador masculino, interpretado por Steve Carell, tras múltiples y anónimas acusaciones.Y allí comienza la batalla sobre quién lo reemplazará, suscitando preguntas sobre cuánto sabía el equipo de periodistas y ejecutivos ferozmente ambiciosos sobre sus acciones.

“De lo que se trata en el fondo es de cómo la gente se miente a sí misma”, dijo la guionista y responsable del show, Kerry Ehrin, que describió a sus personajes como “gente oscura, perturbada”."Es imposible hablar de (el mundo de las) noticias matutinas y no abordar el #MeToo, sería algo negligente", añadió.

Aniston interpreta a una mujer que describió como casi un “arquetipo de Diane Sawyer”, presentadora insignia de la cadena ABC, que se encuentra enfrentada a una joven reportera obsesiva y luchadora encarnada por Witherspoon.

Ambas actrices se entrevistaron con presentadores, hombres y mujeres, entre ellos Sawyer, Katie Couric, Gayle King, Robin Roberts y Meredith Vieira, que alentó a una presunta víctima de su excoanfitrión Lauer a que lo denunciara.

El famoso periodista “George Stephanopoulos fue particularmente útil”, dijo Witherspoon, antes de que Aniston agregara: “Y emocionado por esto, sin temor en lo absoluto”.

El programa está basado en “Top of the Morning”, el libro de Brian Stelter, excorresponsal de medios del New York Times, que lo está actualizando para reflejar los desarrollos de #MeToo.Los creadores insistieron en que el show, que satiriza a las cadenas tradicionales, no está basado en hechos concretos de la vida real.

Michael Ellenberg, productor ejecutivo de tres de los próximos programas de Apple, entre ellos “The Morning Show”, dijo que la serie “se centra en la era de la teledifusión, a la vez que ayuda a lanzar un nuevo servicio de streaming”.

Otros shows

“The Morning Show” es uno de los nueve programas que acompañan el lanzamiento de Apple TV+, que estará disponible en más de 100 países a 4,99 dólares al mes.

Otros programas de lanzamiento incluyen el drama “See”, al estilo de “Game of Thrones”, en el que un virus ha dejado ciega a toda la humanidad hasta que un par de gemelos con el poder de la vista aparecen milagrosamente, desatando un conflicto.

En la lista está el drama de astronautas “For All Mankind”, que imagina la carrera espacial si los soviéticos hubieran aterrizado primero en la luna, y una serie feminista sobre la poetisa Emily Dickinson protagonizada por Hailee Steinfeld.

Oprah Winfrey lanzará el primer episodio de su nuevo club de lectura en Apple, mientras que el actor Chiwetel Ejiofor (“12 años de esclavitud”) narrará el documental “The Elephant Queen”.

Se esperan programas producidos o protagonizados por gigantes de Hollywood, desde Steven Spielberg y Alfonso Cuaron hasta Samuel L. Jackson y Will Ferrell.

(Fuente: AFP)