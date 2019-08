Jennifer Aniston y Reese Witherspoon: Salió el primer tráiler de la serie 'The Morning Show' de Apple TV+

Apple lanzó el tráiler de su serie “The Morning Show” que tendrá como protagonistas a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. La producción será emitida a través de su plataforma Apple TV +.

En el tráiler se aprecia el estudio donde se filma el programa, con algunos fragmentos de diálogo entre los actores, a los que se suma Steve Carrell, quien vuelve a una serie, tras su protagónico en “The Office”.

Apple anunció que “The Morning Show” contará con dos temporadas de 20 capítulos cada una. Y según Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, esta “abrirá el telón sobre la dinámica de poder entre mujeres y hombres”.

Hay que mencionar que esta serie es la segunda producción original de Apple TV + que lanza un tráiler, tras el avance presentado en junio de “For All Mankind”.

The Hollywood Reporter menciona en una nota que “The Morning Show” estaría basada en en el libro Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, de Brian Stelter, reportero de la CNN.

Según Wall Street Journal, Apple gastará US$1.000 millones en proyectos propios. Y es que además de toda la producción, hay que tener en cuenta el sueldo de personajes como Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Hasta el momento se desconocen detalles como la fecha de estreno de “The Morning Show” y de otras producciones de Apple TV +.