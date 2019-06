"Jessica Jones", ¿tendrá temporada 4 en Netflix?

“Jessica Jones” vuelve con su tercera temporada y de acuerdo con su sinopsis oficial “cuando se cruza con un psicópata altamente inteligente, ella (Krysten Ritter) y Trish (Rachael Taylor) deben reparar su relación rota y unirse para vencerlo. Pero una pérdida devastadora revela sus ideas conflictivas de heroísmo y las pone en un curso de colisión directa que las cambiará para siempre".

Los 13 nuevos episodios de la serie se estrenaron el viernes 14 de junio en Netflix y probablemente los fanáticos de Marvel se estarán preguntando si habrá una cuarta entrega. Lamentablemente, la respuesta es NO.

La cancelación de “Jessica Jones” fue anunciada en febrero de este año, pero después de que el servicio streaming no renovará “Daredevil”, “Iron Fist” y “Luke Cage” era algo que los fans esperaban.

"Estamos muy agradecidos con la showrunner Melissa Rosenberg, la estrella Krysten Ritter y todo el elenco y el equipo, por tres temporadas increíbles de esta innovadora serie, que fue reconocida por los Premios Peabody entre muchos otros. Estamos agradecidos a Marvel por los cinco años de nuestra fructífera asociación y agradecemos a los apasionados fanáticos que han seguido estas series desde el principio", dijo Netflix en un comunicado luego del anuncio.

Tras anunciarse la cancelación de la ficcion, la actriz Krysten Ritter utilizó su cuenta en Instagram para agradecer a los fans de la serie por el apoyo y compartir sus ansias por que vean lo que sucederá con la superheroína.

"Amo a esta gente hasta la luna y viceversa. Ha sido un sueño interpretar a Jessica junto a mi increíble elenco y al mejor equipo del negocio durante los últimos 5 años. Estoy muy agradecida por cada segundo de ello. Tenemos los mejores fans. Ustedes significan mucho para mí y los aprecio más allá de las palabras. La temporada final de 'Jessica Jones' viene a finales de este año y estoy orgullosa de cómo completamos el viaje. No puedo esperar a que todos ustedes lo vean. Manténgase en sintonía y más por venir", escribió la actriz estadounidense.

A diferencia de las series de Marvel “Luke Cage” y “Iron Fist” se quedaron con cliffhangers al final de sus segundas temporadas, “Jessica Jones” tendrá la oportunidad de cerrar de manera adecuada.

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ "JESSICA JONES" Y LAS OTRAS SERIES DE MARVEL?

Netflix fue quien tomó la decisión de terminar su relación comercial con Marvel Studios, cancelando todas las series originales que albergaba en su plataforma. Así lo confirmó Amy Rutberg, actriz de "Daredevil", en diciembre del año pasado. "Mis contactos en Marvel estaban sorprendidos," reveló Rutberg. "Cualquiera de los rumores que apuntaban a una decisión de Marvel están equivocados, creo que fue una directriz puramente de Netflix. Esto viene de conversaciones personales con personas que están en lo alto de Marvel. Estaban sorprendidos."

Por otro lado, Jeph Loeb, cabeza de Marvel Television, dijo que no tenía la libertad de discutir los motivos exactos que llevó a la compañía a esta cancelación. "Hay shows que tienen diferentes razones (para terminar), en la mayoría no tengo la libertad de hablar sobre ello, y no debería importarle a nadie al final del día", comentó a Decider.

Según The Hollywood Reporter, la cancelación de las series de Marvel es meramente una cuestión económica. "Netflix no participaba en la propiedad de ninguna de sus series de Marvel. Cada uno de los seis shows de Marvel eran propiedad de Disney. Netflix pagó a ABC Studios una tarifa de licencia para cada una de las temporadas", explican.